RUSLANA reflexiona sobre el frenetismo de la fama en 'ojeras', su nueva canción

RUSLANA marca el inicio de una nueva etapa artística con ojeras, su nueva canción que se aleja de su álbum debut GÉNESIS. La artista, que se dio a conocer en Operación Triunfo 2023, no tiene miedo a experimentar y probar con otros géneros y estilos musicales, pues uno de los fuertes de la artista es su eclecticismo a la hora de crear música. Así, la ucraniana afincada en España se adentra en un sonido más pop con pinceladas de electrónica de baile y su característico rock.

ojeras habla del frenetismo de la vida que está viviendo, de la sensación de no parar ni para descansar. RUSLANA trata esa dualidad entre artista y persona y cómo el equilibro entre ambas puede llegar a ser muy delicado. "Que no puedo tapar pero tampoco quiero / No voy a disimular, que me vea el mundo entero / Así que es siempre al final / No sé ni cómo llego / Sin darle pausa al juego / Sin comenzar de nuevo", canta en el estribillo de ojeras. "No me permiten que falle", añade en la primera estrofa.

La reflexión de RUSLANA sobre la fama

Precisamente, pocas horas antes del estreno de ojeras, RUSLANA reflexionó sobre la fama ante el micrófono de Europa FM en la alfombra roja del evento privado del documental de Dani Fernández en Madrid. "No soy la persona más estable del mundo. Como todos los seres humanos, llevo la fama como puedo. Al final, si lo has elegido y has hecho todo lo posible para que suceda, tómalo con todas tus fuerzas. Siempre es importante mantenerte junto a tu gente y escapar de los focos. A veces hay que quedar con tus amigas para tomar un vino y que te cuente el chisme de la del pueblo", nos cuenta.

Letra de 'ojeras', de Ruslana

Intentan controlar que todo esté en su lugar

Que no se pierda un detalle

Y no lo puedo evitar si todo me sale mal

No me permiten que falle

A 180 y me equivoco como siempre

Tan rápido que no puedo ni conocerme

Ayer salí hasta cerrar

Pero eso nadie lo sabe

-

(Tengo unas ojeras, tío)

Que no puedo tapar pero tampoco quiero

No voy a disimular, que me vea el mundo entero

Así que es siempre al final

No sé ni cómo llego

Sin darle pausa al juego

Sin comenzar de nuevo

-

Son las seis de la mañana

Y otra vez estoy aquí

Intento hacer la maleta pero ando sin dormir

Siempre dicen que no llego y ahora estoy pa' perseguir

Puede que sea mejor así

Algunos me piden fotos, me conocen de la tele

Otros me ven y me dicen 'tía, no sé ni quién eres'

Quieren que sea perfecta

Esa mierda sí que duele, lo saben

-

(Tengo unas ojeras, tío)

Que no puedo tapar pero tampoco quiero

No voy a disimular, que me vea el mundo entero

Así que es siempre al final

No sé ni cómo llego

Sin darle pausa al juego

Sin comenzar de nuevo

-

No sé si soy yo o la suerte

Tal vez no quiera perderme

Sigo llegando al límite

Siempre hay algo que nadie ve

-

(Tengo unas ojeras, tío)

Que no puedo tapar pero tampoco quiero

No voy a disimular, que me vea el mundo entero

Así que es siempre al final

No sé ni cómo llego

Sin darle pausa al juego

Sin comenzar de nuevo

-

Fuente: Genius