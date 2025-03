Ruslana nos toca la fibra con 'El control', su nueva balada rockera

Habría que marcar el 7 de marzo en el calendario como día del lanzamiento OT 2023. A los discos de Juanjo Bona y Paul Thin, se suma la nueva canción de Ruslana.

La tercera finalista de la edición presenta El control, una balada rockera de las que tocan la fibra. La cantante se abre en canal en este tema en el que habla sobre la autoexigencia y la sensación de ir siempre deprisa. "Entre las letras escondo lo que no se ve | Antes de que vuelva y se llene el vaso otra vez | Intento no ahogarme pero me falta valor | Traté de frenarlo pero se inundó en mi interior | Y sé que se va a quedar porque ya no hay vuelta atrás", canta la joven canaria.

El control es el primer lanzamiento de Ruslana desde el lanzamiento de su disco debut en noviembre y es también una demostración más de su impresionante y poderosa voz que le han consolidado como la artista revelación de este año.

Tras dos SOLD OUT en la Sala Sol de Madrid el pasado diciembre, la cantante continúa su Génesis Tour este 2025. Su próximo conciertos es el 9 de marzo en la Sala Oasis de Zaragoza y tras este actuará en Valencia, Barcelona, Sevilla y Toledo, entre otras ciudades.

Letra 'El Control' de Ruslana

Yo, que siempre he sido de ocultarlo

A ver si así puedo sanarlo

De camino me perdí

Tan cansada de siempre juzgarme

Lo único que quería es curarme

Y por un rato no sentirlo

[Estribillo]

No, no puedo apagar la voz

Que tanto repite dónde ir, qué decir

No, creo que he perdido el control

No soy la que elige dónde ir, qué sentir

---

Entre las letras escondo lo que no se ve

Antes de que vuelva y se llene el vaso otra vez

Intento no ahogarme pero me falta valor

Traté de frenarlo pero se inundó en mi interior

Y sé que se va a quedar porque ya no hay vuelta atras

[Estribillo]

No, no puedo apagar la voz

Que tanto repite dónde ir, qué decir

No, creo que he perdido el control

No soy la que elige dónde ir, qué sentir

---