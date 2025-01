¿Sabías que Pablo Motos ganó el Festival de Benidorm, antiguo Benidorm Fest? Revive su actuación

Por todos es conocido que antes del Benidorm Festexistía el Festival de Benidorm, un concurso en la ciudad costera donde el ganador no iba necesariamente a Eurovisión, pero servía para conocer a promesas de la música.

Aunque actualmente es difícil pensar en Pablo Motos sin asociarlo a El Hormiguero, su historia en el mundo de la televisión comenzó precisamente en el Festival de Benidorm. Y no, no como conductor de la cita musical, sino como concursante: el valenciano fue cantante en la edición de 1993.

Esta inesperada participación que no solo marcó el comienzo de su andadura mediática, sino que le dio la victoria.

La participación de Pablo Motos en el Festival de Benidorm

Pablo Motos, con apenas unos años de experiencia en el mundo de la comunicación, decidió lanzarse como cantante, al menos por un día en su propia tierra. Lo hizo con la canción Por ti, por mí, una balada pop con toques románticos que interpretó sobre el escenario.

La puesta en escena del presentador valenciano fue modesta, como era habitual en aquella época. Él apareció vestido con un traje oscuro de corte clásico, muy de la época.

Y, contra todo pronóstico, logró alcanzar la cima: aquel año, Motos se alzó con la victoria, un premio que le permitió disfrutar de algo de reconocimiento mediático.

Aunque su victoria en el festival no fue el inicio de una carrera musical, pues fue un caso aislado que ahora funciona como anécdota, sí le dio la visibilidad que necesitaría para dar el siguiente paso en su carrera: la televisión.

Pablo Motos, igual de sorprendido por aquella actuación

A lo largo de los años, Motos ha hablado en diversas entrevistas de su participación en el festival y de cómo vivió aquel momento. En una entrevista en El Hormiguero, recordó su victoria con algo de humor, destacando lo inesperado que fue para él todo el proceso: "Era un chico de pueblo, y en aquel momento no tenía ni idea de lo que significaba estar en un certamen como el de Benidorm. Gané, y fue como una especie de sorpresa, pero nunca imaginé que eso me llevaría a la televisión".

En una entrevista para La Vanguardia, el de Requena reflexionó sobre su paso por la música, señalando que no se sentía realmente un cantante. "La música era una pasión secundaria en mi vida. Estaba más centrado en la comunicación, pero el Festival de Benidorm fue una experiencia divertida, un pequeño capricho juvenil que me dio visibilidad. Si hubiera seguido por ese camino, probablemente no habría llegado a donde estoy ahora".

El triunfo en el Festival de Benidorm no le dio a Motos la carrera musical que algunos podrían haber esperado. Tras su victoria, el valenciano se dedicó a la radio y, con el tiempo, dio el salto a la televisión, donde se convirtió en el rostro que todos conocemos. Cabe recordar que ese mismo 1993 el valenciano comenzó su carrera como locutor en radio, lo que más tarde lo llevaría a su verdadera vocación: presentar programas.

"El festival me dio la oportunidad de estar en los medios. Fue una puerta que se abrió, pero mi verdadera pasión estaba en la comunicación. Afortunadamente, las cosas fueron rodando, y terminé donde estoy", él mismo reconoció en una entrevista con ABC.