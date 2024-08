Sabrina Carpenter adelanta ‘Taste’, el single que acompaña el lanzamiento de su álbum

Te interesa La foto viral de Sabrina Carpenter con un look del pasado sin su melena rubia

El fulgurante ascenso de Sabrina Carpenter en la industria musical durante el año ha puesto todos los focos en su nuevo proyecto, Short n'Sweet, que verá la luz definitivamente el próximo 23 de agosto.

Una fecha marcada en el calendario para sus fans, ya que por fin se conocerá el contenido de su sexto álbum de estudio. Se trata de un compilado de 12 cortes cuyos adelantos, Espresso y Please, please, please, se han situado en las primeras posiciones de las listas de éxitos desde que su autora los diese a conocer.

Dos canciones son sendos videoclips a los que se unirá el de Taste, el single que acompañará el lanzamiento de Short n'Sweet,del que Sabrina Carpenter ha regalado un pequeño adelanto en su perfil de Instagram.

Armada con un nutrido set de cuchillos, Sabrina Carpenter parece transmutarse en Norman Bates en Psicosis para sorprender a sus fans con la participación de la actriz Jenna Ortega en el videoclip.

La protagonista de Miércoles o Beetlejuice Beetlejuice ha compartido también en sus stories su incorporación al equipo de la cantante en lo que a audiovisuales se refiere. Una cuestión, la de la incorporación de estrellas cinematográficas en sus vídeos musicales, a la que Sabrina Carpenter parece haberse aficionado tras la inclusión de Barry Keoghan en Please please please, la pareja de la cantante, aunque con recientes rumores de ruptura.

Tal y como apuntan algunos usuarios de las redes sociales, la estética elegida para Taste podría haberse inspirado en la película de 1992 La muerte os sienta tan bien, protagonizada por Meryl Streep y Goldie Hawn.

Solo quedan unas horas para conocer finalmente cómo suena y cómo se ve el Taste de Sabrina Carpenter.