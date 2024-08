La foto viral de Sabrina Carpenter con un look del pasado sin su melena rubia

Sabrina Carpenter se ha convertido en una estrella de pop con su pelo rubio como protagonista. La artista recuerda a iconos como Marilyn Monroe en su estética, y ella misma ha comentado en algún momento que estas mujeres son sus referentes.

La cantante de Please, Please, Please se ha vuelto una imprescindible en la música pop actual, y no solo por sus canciones, sino por su estética, su carisma y su picardía.

Y aunque le ha costado cinco álbumes posicionarse donde está —con un sexto, Short n' Sweet, en camino—, Carpenter lleva desde muy joven luchando por convertirse en lo que es ahora: todo un icono.

Sn embargo, aunque lleva presente en la industria musical y audiovisual años, es difícil recordarla con un look que no estuviese protagonizado por su melena rubia. Por ello, se ha vuelto muy viral una fotografía de la intérprete de Nespresso con un look totalmente distinto.

Se trata de una imagen del pasado de la artista en la que aparece casi irreconocible: no hay rastro de su pelo rubio, sino de una larga melena lisa morena oscura.

Además, lleva un maquillaje mucho más sencillo que los actuales y un total look negro muy sexy.

Aunque en algún momento la joven de 25 años optó por este look, lo cierto es que su imagen actual no sería la misma sin esa melena de actriz de los 70.