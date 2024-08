¿Han roto Sabrina Carpenter y Barry Keoghan? Su entorno habla de relación "intermitente"

ahora sí, ahora no

La pareja, que hizo pública su relación en febrero, cuando posaron juntos en la fiesta de W magazine, se ha visto envuelta en una polémica acerca de su relación y su supuesta ruptura.

En medio de los rumores acerca de su separación, una fuente le dijo en exclusiva a PEOPLEque la relación entre Carpenter, de 25 años, y Keoghan, de 31, es "intermitente".

Hace varias semanas, según varios días, la cantante dejó a su novio, el intérprete de Saltburn, después de sentirse frustrada por las formas indecentes del actor de fiesta. Según The Sunse separaron hace unas tres semanas, una fuente dijo: "Barry actúa como un tonto cuando está borracho y Sabrina se deprime cada vez más".

Pero, Sabrina Carpenter y Barry Keoghan han mostrado indicios en redes sociales de que sí siguen juntos. El actor, por ejemplo, ha reaccionado a una sensual publicación de Instagram de la cantante, lo que ha avivado los rumores.

A ello se le suma las ambiguas declaraciones de la intérprete de Please, Please, Please, en la revista de Rolling Stone. Al ser preguntada por la relación que mantiene con el irlandés, la artista respondió "¿Cómo puedo eludir esta pregunta?", dejando claro que prefiere mantener en privado los detalles de su relación amorosa.

Si bien ambos artistas han expresado su admiración mutua, el futuro de su romance es incierto. Mientras los fans especulan sobre su supuesta relación, ellos disfrutan de su compañía en secreto y alejados del foco mediático.

La exitosa carrera de Sabrina Carpenter

La cantante está teniendo un 2024 exitoso, posicionándose como una de las mayores artistas de este año con sus canciones Espresso y Please, Please, Please.

Y parece ser solo el comienzo, pues la artista publicará su sexto álbum de estudio, Short n Sweet, el próximo 23 de agosto.

Carpenter lleva desde muy joven luchando por convertirse en lo que es ahora: todo un icono. La cantante ya es toda una estrella internacional del pop, y así lo demostrará en su gira por Europa.

La artista recorrerá varios puntos de la geografía europea, nueve fechas en las que podremos disfrutaran de la exchica Disney.