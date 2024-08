Todo lo que sabemos de 'Short n' Sweet', el nuevo disco de Sabrina Carpenter

Si hablamos de artistas polifacéticas, es imposible que no nos venga a la cabeza Sabrina Carpenter. La conocimos en su faceta de actriz para Disney Channel y también compone y canta. De hecho, ya va por su sexto álbum de estudio.

Este sexto trabajo, que se titula Short n Sweet, verá la luz el próximo 23 de agosto de 2024. Dedicamos este artículo a repasar todo lo que sabemos del álbum.

Dos canciones ya publicadas

Short n Sweet constará de doce canciones en total y dos de ellas ya se han publicado. Hablamos de Espresso y Please, Please, Please, dos temas que permanecieron en lo más alto de las listas tras su lanzamiento.

Asimismo, hay una canción que no ha sido publicada, pero sí interpretada. La artista estadounidense reunió el pasado 2 de agosto de 2024 a unos cuantos fans en el Grammy Museum, donde interpretó para ellos su tema Slim Pickins.

Por lo que se ha podido ver a través de las grabaciones de los fans, estamos ante un tema lento e intimista que, sin embargo, plantea una letra muy divertida, en la que Carpenter deja entrever lo triste que le pone ser heterosexual: "Y ya que el Señor olvidó mi despertar gay / Entonces simplemente estaré aquí en la cocina / Repartiendo algunos gemidos y quejándome"

Incluyendo los tres temas mencionados, la lista de propuestas que contendrá el álbum queda del siguiente modo:

1. Taste

2. Please Please Please

3. Good Graces

4.Sharpest Tool

5. Coincidence

6. Bed Chem

7. Espresso

8. Dumb & Poetic

9. Slim Pickins

10. Juno

11. Lie To Girls

12. Don’t Smile

¿Estética vintage?

La cantante estadounidense no ha dado muchas pistas sobre su nuevo trabajo, pero las pocas que hay las podemos ver en su Instagram.

Por ejemplo, ya conocemos cuál será la portada del álbum. En ella, Carpenter realiza un posado de perfil frente a la cámara con el brazo descubierto, en el que podemos ver estampados unos labios rojos.

En la descripción de este post, Sabrina Carpenter también deja una pequeña pista sobre lo que significa para ella este sexto álbum: "Este proyecto es bastante especial para mí y espero que también lo sea para vosotros". Eso sí, no se ha detenido a explicar el por qué.

Asimismo, antes de esta publicación pudimos ver también otra donde aparecía un anuncio del álbum con estética retro, que recordaba a los anuncios de vinilos de los años 70 y 80. Una estética que Sabrina también parece haber querido recrear en el videoclip de Espresso. ¿Mantendrá la línea estética en el resto de singles?

Ya hay fechas de la gira

Tal y como lo oyes. Antes incluso del lanzamiento del álbum, la artista estadounidense ya estaba anunciando las fechas de su Short N Sweet Tour.

La gira basada en este sexto álbum arrancará en marzo de 2025 en Dublín y pasará por lugares como París, Berlín o Londres. Por desgracia, no se han anunciado fechas en España de momento.