Sam Smith echa la vista atrás y reflexiona sobre la identidad en 'Love me more'

Sam Smith en el vídeo de 'Love me more' // Capitol Records

Te interesa La escultura de un pene gigante que Ed Sheeran planea regalarle a Sam Smith

A sus 29 años, Sam Smith está en el lugar en el que quiere estar. No solo ha conseguido cumplir su sueño de dedicarse a la música, sino que además ha hecho un gran trabajo introspectivo para conocerse a sí mismo y aprender a valorarse.

De esto trata Love me more, su nuevo single en el que narra este viaje de autodescubrimiento hacia la felicidad. Se trata de una balada con toques R&B que ha presentado con un videoclip que el propio artista ha co-dirigdo con Luke Monaghan, con quién ya trabajó en el vídeo de Too Good At Goodbyes y Writing's On The Wall.

El vídeo comienza con imágenes de Sam de pequeño y de adolescente, donde le vemos compartiendo su pasión por la música. Estos momentos del pasado se entremezclan con el presente, con el artista paseando por el corazón de Londres como ya lo hizo en su primer éxito, Stay with me.

Love me more es el inicio de un nuevo capítulo en la trayectoria de Sam Smith, tras el éxito de su álbum Loves Goes, lanzado en 2020. Su debut, In the lonely hour (2014), se convirtió en el más vendido de la década, y desde su lanzamiento ha superado los 33 millones de álbumes, con un total de 227 millones de sencillos y 40 mil millones de streams en toda su carrera hasta la fecha.

LETRA DE 'LOVE ME MORE', DE SAM SMITH

Have you ever felt like being somebody else

Feeling like the mirror isn’t good for your health

Every day I’m trying not to hate myself

But lately it’s not hurting like it did before

Maybe I am learning how to love me more

It used to burn

Every insult, every word

But it helped me learn

Self worth I had to earn

So I tried every night

To sit with sorrow

And eventually it set me free

Have you ever felt like being somebody else

Feeling like the mirror isn’t good for your health

Every day I’m trying not to hate myself

But lately it’s not hurting like it did before

Maybe I am learning how to love me more

Just a little bit

Love me more

Just a little bit

Love me more

Oh no

Love me more

Just a little bit

Love me more

I used to cry myself to sleep at night

I’d blame the sky when the mess was in my mind

I couldn’t see, I couldn’t breathe

So I sat with sorrow

And eventually it set me free

Have you ever felt like being somebody else

Feeling like the mirror isn’t good for your health

Every day I’m trying not to hate myself

But lately it’s not hurting like it did before

Maybe I am learning how to love me more

Just a little bit

Love me more

Just a little bit

Love me more

Oh I’m gonna try to

Love me more

With a little bit of love

Love me more

Love me more x4

Oh, gonna love me more x4