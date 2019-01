Sam Smith y Normani buscan consuelo en desconocidos en 'Dancing With A Stranger'

Unos días después de lanzar el tema, ya podemos disfrutar del videoclip de Dancing With A Stranger, la colaboración de Sam Smith y Normani, ex integrante de Fifth Harmony.

Dirigido por Vaughan Arnell, ambos artistas interpretan el tema mientras son acariciados por imágenes difusas de otras personas, sin que el afecto sea recíproco. Acorde con la letra de la canción, es la lucha interna por intentar olvidar a una persona por la que aún se siente amor en brazos de desconocidos.

La colaboración nació después de un encuentro casual en un estudio de Los Ángeles, donde el artista trabajaba con Stargate y Jimmy Napes mientras Normani estaba grabando en el estudio de al lado.

Smith escribió Dancing With A Stranger durante su gira mundial de The Thrill of it All y, según ha declarado, resume "todo lo que estaba sintiendo mientras hacía malabares con mi vida personal y las giras. También es un momento tan bonito para mí, ya que soy un gran admirador de Normani y todo lo que ella es. Estoy tan emocionado de ver brillar su luz y espero que todos disfrutéis de la canción como yo".

Por otra parte, Normani ha confesado que está "verdaderamente bendecida por tener la oportunidad de trabajar con uno de los mejores vocalistas de esta década", ya que siempre ha sido seguidora de Sam Smith.