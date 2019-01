Sam Smith presenta ‘Dancing With A Stranger’ junto con Normani

Sam Smith empieza el 2019 con nueva música y presenta Dancing With A Stranger junto con Normani . Tanto el cantante como la componente de Fifth Harmony han confesado que les hace mucha ilusión haber trabajado juntos, ya que siempre se han admirado uno al otro.

Tras Fire On Fire, la preciosa balada para 'Whatership down', Sam Smith lanza Dancing With A Stranger y lo hace junto con Normani.

La colaboración nació después de un encuentro casual en un estudio de Los Ángeles, donde el artista trabajaba con Stargate y Jimmy Napes mientras Normani estaba grabando en el estudio de al lado.

Smith escribió Dancing With A Stranger durante su gira mundial de The Thrill of it All y, según ha declarado, resume "todo lo que estaba sintiendo mientras hacía malabares con mi vida personal y las giras. También es un momento tan bonito para mí, ya que soy un gran admirador de Normani y todo lo que ella es. Estoy tan emocionado de ver brillar su luz y espero que todos disfrutéis de la canción como yo".

Por otra parte, Normani, componente de Fifth Harmony, ha confesado que está "verdaderamente bendecida por tener la oportunidad de trabajar con uno de los mejores vocalistas de esta década", ya que siempre ha sido seguidora de Sam Smith.