Santana y Juanes presentan una nueva versión de 'La flaca' de JarabeDePalo

Santana se encuentra actualmente en el estudio en Las Vegas grabando las canciones de su nuevo álbum Corazón, en el que colaborarán los mejores artistas de la música latina.

El primer single de este trabajo es La flaca, la mítica canción de JarabeDePalo ahora interpretada por Juanes y Santana se pondrá a la venta el 25 de noviembre.

Además, la otra parte del nuevo proyecto de Santana es "Corazón: Live From Mexico. Live It To Believe It", un concierto que se llevará a cabo en Guadalajara, México (en el estado de Jalisco, donde nació Santana). Ésta será la primera vez que HBO Latino y HBO Latin America se unen para estrenar un concierto en EEUU y Latinoamérica simultáneamente. El debut de este evento en las cadenas HBO está programado para la primavera de 2014.

De momento ya puedes escuchar el primer single, La flaca: