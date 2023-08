Selena Gomez anuncia la fecha de lanzamiento de su esperado sencillo, 'Single Soon'

Ya es una realidad: la música nueva deSelena Gomezestá a la vuelta de la esquina.

Tras dejar varios easter eggs al más puro estilo Taylor Swift, la intérprete de Only Murders in the Building ha anunciado la fecha de lanzamiento de su esperado sencillo, Single Soon, con el que empieza una nueva etapa musical.

"Todos habéis estado pidiendo música nueva desde hace un tiempo. Como aún no he terminado con SG3, quería publicar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo y que es perfecta para el final del verano. SINGLE SOON. 25 de agosto", ha escrito.

La fundadora de Rare Beauty ha compartido junto al anuncio varias fotos analógicas de lo que parece el rodaje del videoclip, donde podemos ver a Selena empoderada dentro de un coche con un outfit rosa y un gran abrigo de piel, un burro con varios abrigos, fotos con amigas y una mesa que deja varias pistas como polaroids, gafas de sol, negativos, un mando de consola y un post-it con la frase "I'm sorry I cant', don't hate me".

Todo apunta a que pueda ser un verso de su sencillo pues habla de soltería, fiesta, amigas y diversión, y ella ya avisó que este disco sería feliz, poderoso y con canciones para bailar.

Parece que esta nueva etapa de Gomez se parecerá bastante a Look at her now, uno de los sencillos más potentes de su último álbum de estudio, Rare, lanzado en 2020.

Tan solo diez minutos después del anuncio, la publicación ya alcanzaba casi medio millón de likes, demostrando una vez más la admiración que siente la gente por Selena y que es la reina de Instagram.