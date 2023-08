Todo lo que se sabe sobre el próximo disco de Selena Gomez: desde cómo sera el álbum a su nuevo single

Estamos a punto de poder escuchar lo nuevo de Selena Gomez . La artista no para de hacer referencias de manera directa e indirecta al lanzamiento de su nuevo álbum, por eso recopilamos todo lo que sabemos sobre el nuevo proyecto musical que tiene entre manos,

SG 3 IS COMING

Selena Gomeznos tiene con la miel en los labios sobre el lanzamiento de su próximo disco.

La artista lleva meses trabajando en este nuevo proyecto musical del que aún no a visto la luz ni un solo sencillo, ni adelanto, ni nada de nada: selena está llevando con absoluto hermetismo todo lo que tiene que ver con su próxima etapa en la música.

La intérprete de Only Murders in the Building ha estado trabajando en el lanzamiento de la cuarta temporada de la serie, pero tras su estreno el pasado 8 de agosto, la también cantante tiene vía libre para terminar su nuevo álbum que tanto tiempo llevamos esperando.

Los detalles de su nuevo disco

Fue en diciembre de 2022 cuando Selena hizo saltar todas las alarmas hablando de su nuevo disco en un evento de Variety.

La intérprete de Calm Down contó en la alfombra roja que estaba trabajando en un nuevo proyecto cuyas bases son la felicidad y el empoderamiento. "Estoy muy feliz, y vosotros vais a estra muy felices cuando escuchéis la música, lo prometo", expresaba la artista, explicando que se trata de un disco patra bailar.

"Quiero que todo el mundo se sienta bien cuando escuche las nuevas grabaciones y solo quiero que sea poderoso, empoderante pero muy feliz", detallaba.

Fotos en el estudio

Cuando se trata de su música nueva, Selena Gomez cuenta poco sobre lo que se viene. Pero de vez en cuando publica fotos en redes sociales en el estudio para mantener actualizados a sus fans y que no pierdan la esperanza.

16 de agosto de 2023

Después de dejar caer que su single está más cerca que nunca, Gomez ha compartido a través de Instagram Stories una foto en el estudio, lo que podría significar que está terminando de grabar su tercer álbum de estudio como solista.

13 de junio de 2023

A principios de verano la cantante quiso dar una pequeña píldora de información a sus fans sobre su nueva música: "No os preocupéis chicos, ya viene. Incluso desde París", escribió selena juntoa un post con dos fotos en blanco y negro en el estudio de grabación en París, donde se encontraba rodando su próximo proyecto cinematográfico.

25 de enero de 2023

La primera foto que Selena publico en el estudio de grabación que revolucionó a sus fans, tanto por saber que estaba de regreso como por su color de pelo, un detalle que, aunque parezca insignificante, nos da pistas de cómo puede ser esta nueva era musica: atrevida, divertida, rebelde y poderosa.

Lanzamiento de su nuevo single

Estamos más cerca que nunca de escuchar el nuevo proyecto de Selena.

Hace unos días las calles se llenaron de panfletos publicitaros con el el mensaje Single soon, un número de teléfono, página web y código QR, y tras llamar y acceder a estos enlaces, los internautas descubrieron que se trataba del comeback musical de Selena Gomez.

Al marcar el número que aparecía en los carteles, se podía escuchar la voz de Gracie, la hermana pequeña de la artista, que le mandaba un cariñoso e importante mensaje acompañado de una breve melodía: "Hola, te amo hermanita, nunca te preocupes por los novios".

Varios medios estadounidenses han fechado el lanzamiento de este sencillo para el viernes 25 de agosto pero Selena no ha confirmado nada, al menos no de manera voluntaria: unos días antes la artista publicó una foto donde en su reloj se apreciaba la hora 8:25, y si está siguiendo los mismos pasos que su mejor amigaTaylor Swift, podría tratarse de un easter egg con la fecha de publicación del sencillo.

Además se prevé que la artista haga una fiesta de promoción donde prodría anunciar el álbum.

¡Después de conocer todo estos datos tenemos el hype por las nubes!