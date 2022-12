Poderoso, empoderante y muy feliz: Selena Gomez habla sobre su nuevo álbum

Hace meses se viene escuchando que Selena Gomez tiene nueva música entre manos. Desde el lanzamiento de Revelación (2021), su EP en español, la cantante ha lanzado un par de sencillos al mercado como 999 con Camilo, Calm Down con Rema, o la canción que escribió para su documental My mind and me.

Pero definitivamente Selena ha confirmado en el photocall del evento Hitmaker Bruch, de Vanity, que se viene nuevo disco y ha explicado cómo va a ser.

El reportero le ha dicho a la artista "quieres que la gente se de cuenta de que tienes canciones que dicen que no estás triste todo el tiempo". "Exactamente, estoy muy feliz ahora mismo", ha respondido Gomez entre risas.

"Estoy muy feliz, y vosotros vais a estra muy felices cuando escuchéis la música, lo prometo", ha señalado.

El entrevistador le ha preguntado si va a ser música para bailar, y la respués de gomez ha sido directa: "Totalmente, quiero que todo el mundo se sienta bien cuando escuche las nuevas grabaciones y solo quiero que sea poderoso, empoderante pero muy feliz", ha especificado Selena.

Parece que este disco se va parecer a los antiguos temas pop del disco de Selena de Stars Dance con un poco de la actualidad de Look at her now, e incluso podríamos encontrar una colaboración con Dua Lipa, pero aún tendremos que esperar para comprobarlo.