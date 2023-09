Selena Gomez desvela que no habrá "canciones tristes" en su nuevo disco

Selena Gomez está sumergida en la creación de su nuevo disco, del que hace pocas semanas publicaba un primer adelanto. Single Soon es un refrescante tema pop con matices de los 2000 y en cuya letra, realmente optimista, celebra la soltería.

La artista de 31 años publicó en marzo de 2021 su EP en castellano Revelación, que no tuvo la acogida deseada. Desde entonces, a excepción de varias colaboraciones y del estreno de la canción de su documental My Mind and Me, Selena había apartado la música a un segundo plano. La serie Only Murders in the Building -nominada a varios Emmy- ocupó mucho de su tiempo.

Pero su amor por la música no ha cambiado. Lleva ya un año trabajando en SG3, su nuevo -y desconocido - álbum de estudio. Single Soon es el primer adelanto y ahora sabemos que en él no habrá canciones tristes. Confirmado.

En una entrevista para Z100NewYork, la artista reconoce que la línea a seguir del álbum evoca sonidos como el de su colaboración con Kygo.

"Me encanta una canción que es alegre como It Ain't Me, en la que todavía hay mucha vulnerabilidad en la letra, peroque es una de las canciones más enérgicas y divertidas que he hecho. Creo que es simplemente una forma divertida de comunicarse", dejaba caer para luego confirmar que "no habrá canciones tristes".

Uno de los temas mejor valorados de su carrera, Lose You to Love Me, es precisamente una balada de desamor.

Describe el disco como un "verdadero álbum pop"

Ya dio un par de pistas sobre el sonido de este disco el pasado mes de diciembre en un evento de la revista Variety. Dijo que era un disco para celebrar y bailar. "Estoy muy feliz, y vosotros vais a estra muy felices cuando escuchéis la música, lo prometo", expresaba la artista, explicando que se trata de un disco patra bailar.

"Quiero que todo el mundo se sienta bien cuando escuche las nuevas grabaciones y solo quiero que sea poderoso, empoderante pero muy feliz", detallaba.

De momento no hay previsiones ni fechas confirmadas sobre este nuevo álbum, pero no cabe duda de que sus numerosas fotos en el estudio de grabación dejan claro que la maquinaria para su próximo lanzamiento ya está en marcha.