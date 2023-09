Selena Gomez desvela los requisitos que tiene que cumplir un hombre para ser su pareja

Este 2023 se la ha visto teniendo varias citas, lo que significa que después de un periodo más o menos oscuro en el terreno amoroso, Selena está abierta a tener una relación. Tampoco parece tener mucha prisa. En su último sencillo, Single Soon, celebra el poder de la amistad y destaca que lo primordial es estar bien con uno mismo.

Su última pareja oficial es The Weeknd, con el que salió durante varios meses en 2017. Una relación que comenzó cuando la cantante y Justin Bieber zanjaron de una vez por todas un amor de idas, venidas y mucho sufrimiento. La cantante lo narra en Lose You To Love Me (Perderte para quererme), un tema en el que habla de la dependencia emocional y el trauma que supone luchar por algo que sencillamente no está hecho para ti. Bieber se casaba pocos meses después con Hailey Bieber, con salió de manera intermitente mientras estaba con Selena.

Drew Taggart, de Chainsmokers, Zayn Malik o Andrea Iervolino han sido los últimos pretendientes de Gomez. Con los dos primeros se comentó que tuvo varias cenas románticas y con el italiano se dejó ver disfrutando de una romántica cita en un barco. Pero parece que no han surgido chispas con ninguno de los tres. Tampoco pasa nada.

Los requisitos de Selena Gomez a sus parejas

"Yo simplemente estoy disfrutando de donde estoy y solo quiero ser feliz con quien soy para que en el momento en que esa persona entre en mi vida pueda aceptarla y hacer que sea parte de mí, en vez de ser la persona insegura que fui durante mucho tiempo", decía en una reciente entrevista en la emisora de radio SiriusXM Hits 1 de Los Ángeles,

La cantante se tomaba el tema de su soltería con humor y respondía bromenado cuando el entrevistador quiso saber qué tenía que tener un hombre para convertirse en su pareja.

"Tienes que ser genial. No genial en el sentido de que la gente piense que lo eres. Solo tienes que ser amable y cariñoso, y, por favor, hazme reír", decía la artista antes de destacar que la relación con su entorno era indispensable también. "Y también tienes que ser bueno con mi familia y con la gente que te rodea", recalcaba.

"Sé que soy un poco exigente", confesaba para momentos después desdecirse y darle a sus prioridades la importancia que merecen. "Creo que tengo principios, y creo que vivo en un mundo en el que muchos hombres confunden tener principios con ser exigente", aclaró.

"En el fondo la frase tiene gracia, porque no me avergüenza decir: para poder estar conmigo necesito X, Y y Z", sentenciaba. "Todo el mundo pasa por la fase de ‘oh, me gustaría tener a alguien’, y lo entiendo'", decía la artista.