Selena Gomez celebra la soltería en 'Single Soon', su nueva canción

Selena Gomez vuelve para revolucionar la industria musical con Single Soon, el tema que ha marcado su regreso a la música.

La artista de 31 años publicó en marzo de 2021 Revelación, un EP de seis canciones en español y, a excepción de varias colaboraciones y la canción de su documental My Mind and Me,dejó la música relegada a un segundo plano para dedicarse en profundidad a su verdadera pasión, la actuación.

Pero la música siempre ha formado parte de la vida de Selena Gomez, por eso lleva casi un año trabajado en SG3, su tercer álbum de estudio del que acabamos de escuchar su primer adelanto, Single Soon, un tema pop con aires dosmileros en el que la intérprete celebra su soltería y comparte cuál es ahora su objetivo: disfrutar de la vida cantando y bailando en compañía de sus amigas.

Hace ya eones que los hombres le importan entre poco y nada a la cantante: está soltera y lo pregona con orgullo a los cuatro vientos porque ha descubierto el mejor amor de todos, el propio, y es algo que veremos reflejado en su próximo disco, que ella misma definió como feliz, poderoso y empoderante.

La artista espera que los fans puedan calmar su sed de nueva música hasta el lanzamiento definitivo de su nuevo disco, aunque ahora tienen en mente Be Alright, su colaboración inédita con el DJ Fred Again, y no pararán hasta conseguirla.

La letra de 'Single Soon' de Selena Gomez

Should I do it on the phone?

Should I leave a little note

In the pocket of his coat?

Yeah

Maybe I'll just disappear

I don't wanna see a tear

And the weekend's almost here

I'm pickin' out this dress

Tryin' on these shoes

'Cause I'll be single soon

I'll be single soon

I know he'll be a mess

When I break the news

But I'll be single soon

I'll be single soon

I'ma date who I wanna

Stay out late if I wanna

I'ma do what I wanna do

I'm pickin' out this dress

Tryin' on these shoes

'Cause I'll be single soon

I'll be single soon

I know I'm a little high maintenance

But I'm worth a try

Might not give a reason why

Oh well

We both had a lot of fun

Time to find another one

Blame it all on feelin' young

I'm pickin' out this dress

Tryin' on these shoes

'Cause I'll be single soon

I'll be single soon

I know he'll be a mess

When I break the news

But I'll be single soon

I'll be single soon

I'ma date who I wanna

Stay out late if I wanna

I'ma do what I wanna do

I'm pickin' out this dress

Tryin' on these shoes

'Cause I'll be single soon

I'll be single soon

Yeah, I'll be single soon

Yeah, I'll be single soon

Yeah, I'll be single soon

Yeah, I'll be single soon

I'm pickin' out this dress

Tryin' on these shoes

'Cause I'll be single soon

I'll be single soon

I know he'll be a mess

When I break the news

But I'll be single soon

I'll be single soon

I'ma date who I wanna

Stay out late if I wanna

I'ma do what I wanna do

I'm pickin' out this dress

Tryin' on these shoes

'Cause I'll be single soon

I'll be single soon

Well, who's nex