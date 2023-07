Los mensajes escondidos en 'Lose You To Love Me' de Selena Gomez a Justin Bieber

Selena Gomez y Justin Bieber tuvieron una relación complicada desde 2010 que comenzaron con 18 y 16 años respectivamente hasta 2018 cuando anunciaron que se separaban definitivamente.

Un año más tarde la ex chica Disney sacó Lose You To Love Me, una canción que contiene muchos mensajes para Bieber.

Videoclip Lose You To Love Me

Ayer, 19 de julio,Selena subió un Tiktok cantando la canción dirigida a su ex. En la descripción decía lo siguiente: “No es la mejor interpretación de la canción que he hecho, espero que a nadie le importe que haya quitado los comentarios pero que ha sido una de las veces que más he sentido la canción”.

Lose You To Love Me tiene una letra que habla sobre la idealización en la pareja y cómo esto la hizo daño. La primera estrofa dice: “Me prometiste el mundo y me lo creí/ fuiste mi prioridad y te encantó.”

Cuando se conocieron, ambos estaban recién comenzando en el gran mundo de las celebridades. ‘Jelena’ fue la pareja del momento y hasta 2014 aparentaban tener una relación perfecta. De hecho fue Justin el primero que habló de Selena y la admiración que sentía por ella. “Tendría un amor platónico en Selena Gomez ”, admitía al presentador.

Entrevista a Justin Bieber donde habla sobre Selena Gomez

Más tarde, la pareja comenzó a tener una relación intermitente. En uno de los momentos en los que no estaban juntos, aproximadamente en 2016, Justin empezó a salir 'sin exclusividad' con Hailey Baldwin, actual mujer del cantante. La parte que dice “Vi las señales y las ignoré/ Todo de color de rosa, todo distorsionado” puede hacer referencia a ese momento pues aunque no estuviesen juntos, volvieron varias veces después y Justin mantuvo el contacto con Hailey.

La canción sigue con “Set fire to my purpose and let it burn” significa “Prendiste fuego a mi propósito y lo dejaste arder”. Además del propio mensaje que tiene, Purpose es el nombre del disco de Justin de 2015 y que contiene muchas canciones dirigidas a Selena pidiéndola perdón por todo el daño.

Sorry canción de Purpose

Lose You Love Me continúa y hace otra posible referencia a Justin con “Este baile me estaba matando lentamente”. Los fans han comentado que esta estrofa puede tener relación con la canción Love Will Remmeber de 2013 y que habla así del amor: “Tirar abajo los muros, vamos al paraíso. A algún sitio donde podamos bailar de nuevo”

Love Will Remember

No obstante, la indirecta más clara está cuando dice: “En dos meses, tú nos remplazaste, como si fuera fácil. Me hiciste pensar que lo merecía cuando estaba curándome”. Esta estrofa habla claramente sobre el momento en el que Justin anunció que estaba con Hailey en junio de 2018, justo dos meses después de que Selena y él rompieran.

En septiembre del siguiente año , el cantante que se hizo famoso por Baby y la supermodelo, se casaron. Un mes después, Selena sacó Lose You To Love Me, algo que muchos interpretaron como un intento de sabotear el matrimonio de su expareja.

El drama no terminó ahí pues Hailey subió a su Instagram la canción I’ll Kill you de Summer Walker que dice cosas como “Intenta meterte entre nosotros y no acabarás bien”. Los fans de Selena acusaron a Hailey de mandar indirectas a la cantante pero se defendió diciendo “ Dejad este sin sentido… No es una respuesta. Esto es una completa absurdez”.

La gente sigue llenando de comentarios cada publicación de Hailey, Justin y Selena diciendo que ojalá vuelva 'Jelena' y aunque no hay enemistad entre ellas hay bastante hate hacía la modelo.