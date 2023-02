Selena Gomez habla sobre su eterna comparación con las (ex)novias de Justin Bieber

Selena Gomez acaba de protagonizar la portada de la 29 edición Especial de Hollywood de la revista Vanity Fair, y en su entrevista no solo ha hablado sobre su fulgurante carrera en el mundo de la interpretación y la música.

La actriz también ha tenido lugar para hablar de salud mental y redes sociales, un tema del que está muy concienciada e intenta promover entre sus seguidores.

La revista ha preguntado a la artista sobre su decisión de dejar sus redes en manos de su asistente por la toxicidad de aplicaciones como Instagram, y Selena tenía mucho que decir al respecto.

"Nunca tuve la oportunidad de ir a un instituto real. El mundo fue mi instituto por el más largo de los tiempos, y comencé a sentirme inundada con información que no quería. Atravesé un mal momento tras una ruptura y no quería ver ningún tipo de feedback, no necesariamente sobre la relación, sino sobre las opiniones de mi contra alguien más", ha expresado la cantante, donde podemos leer entre líneas que se refería a su polémica relación con Justin Bieber.

"Podría haber miles de comentarios muy buenos, pero mi mente se iba directa a los malos", continuaba.

Y es que Gomez fue duramente criticada durante su noviazgo con el cantante, lleno de idas y venidas, entre los años 2011 y 2017, donde se relacionó sentimentalmente al intérprete de Peaches con distintas modelos como Kylie Jenner, Barbara Palvin, Chantel Jeffries o Sofia Richie.

"La gente puede llamarme fea o estúpida y estoy como "lo que sea". Pero esas personas entraban en detalles. Escribían párrafos que eran muy específicos y crueles. Estaría constantemente llorando. Tenía ansiedad constantemente... No podía hacerlo más. Era una pérdida de tiempo", ha detallado sobre las odiosas comparaciones que ha estado sufriendo durante años.

"La única app que tengo en mi teléfono es TikTok porque la encuentro un poco menos hostil. Hay cosas maravillosas sobre las redes sociales, conectar con los fans, ver cómo de felices y entusiasmados están y sus historias. Pero usualmente está filtrado para mi ahora. He creado un sistema. Todo lo que hago se lo evío a mi asistente, que los publica. En cuanto a los comentarios, mi equipo reunirá algunas cosas que son alentadoras", ha explicado.

Pasan los años y los comentarios no cesan

El pasado mes de diciembre comenzaron a hacerse virales en TikTok unos vídeos sobre cómo Selena se mantenía delgada cuando estaba saliendo con Bieber ¿El motivo? Porque "Justin prefería a las modelos" y la cantante se veía obligada a mantener unos cánones de belleza imposible para estar con el canadiense.

La propia Selena comentó en el vídeo con un emoji de cara triste, cansada de los constantes comentarios sobre su físico. La última que tuvieron lugar este tipo de comentatios sobre su cuerpo fue tras la gala de los Globos de Oro 2023.