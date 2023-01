Te interesa El entrañable momento de Selena Gomez junto a su hermana pequeña en los Globos de Oro

Selena Gomez no está dispuesta a pasar por alto las críticas recibidas tras su paso por los Globos de Oro 2023.

La cantante, actriz y productora de 30 años, nominada a Mejor actriz de comedia por la serie Solo asesinatos en el edificio, generó numerosos comentarios por su físico y su aumento de peso, algo de lo que ella misma decidió abordar en un directo de Instagram.

Selena Gomez acudió vestida de Valentino a los Globos de Oro 2023. // Gtresonline

Una vez terminada la gala, la intérprete hizo una conexión a través de Instagram Live y habló sobre este cambio físico. Selena Gomez llamó a su acompañante en la ceremonia, su hermana Gracie Elliot Teefe de nueve años, para que confirmase sus palabras.

"Estoy un poco grande en este momento porque me divertí durante las vacaciones, ¿verdad?", aseguró la actriz mirando a su hermana, que confirmó sus declaraciones con un "Sí" rotundo.

No es la primera vez que Selena Gomez habla claro sobre los cambios de peso. La cantante y actriz, que acudió a la ceremonia con un espectacular vestido de Valentino de Alta Costura con mangas abullonadas y una cola larga, lo hizo también en abril de 2022 en un vídeo en TikTok.

"Trato de mantenerme delgada, pero fui a Jack in the Box y compré cuatro tacos, tres rollos de huevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante”, dijo entonces. “Pero, sinceramente, no me importa mi peso porque la gente se queja de todos modos: 'Eres demasiado pequeño'. Eres demasiado grande. Eso no encaja. ‘Meh meh meh meh’. Perra, soy perfecta como soy. ¿La moraleja de la historia? Adiós”, añadió.

Selena Gomez, con un vestido de terciopelo de Valentino en los Globos de Oro de 2023. // Gtresonline

Un año antes, la cantante explicó en Vogue USA que fluctúa mucho de peso y eso le hace sentir insegura. Puso de ejemplo la gala MET 2015. "Recuerdo esta noche específicamente. No me sentía bien con mi cuerpo. Ese día me di cuenta de que no tengo (ni puedo tener) el cuerpo que tenía a los 19 años. Porque, además, ya no tengo 19 años", aseguró Selena Gomez, quien experimenta estas fluctuaciones de peso por la medicación que debe tomar debido a sus problemas de salud.

"Tengo lupus y lidio con problemas renales y presión arterial alta, por lo que me enfrento a muchos problemas de salud. Me medico, y eso hace que mi cuerpo cambie. Y entonces noté cómo la gente me atacaba por ello", explicó en 2019 la actriz, que ha tenido que superar también con otro complejo: la enorme cicatriz que tiene en su muslo derecho después de someterse a un trasplante de riñón y que tardó mucho en enseñar.

"Ahora, más que nunca, tengo confianza en mí misma y estoy orgullosa de quien soy y de lo que he atravesado", dijo el día que se decidió a hacerlo en redes.