Selena Gomez se sincera sobre la actuación, su verdadera vocación

Selena Gomez es cantante, actriz, empresaria, compositora y productora, pero ella tiene muy claro que es lo que más le gusta de todas las cosas a las que se dedica.

En una entrevista con The Wrap, la artista ha confesado que la actuación es lo que más le llena de todos sus trabajos.

"Cuanto más envejezco, más me doy cuenta de que actuar es mi trabajo y lo que quiero hacer con mi vida. Quiero disfrutarlo, [y es por eso que] hago tiempo para las cosas que son importantes para mí", ha contado Selena, que acaba de terminar de rodar su show y tiene tiempo para más cosas importantes como pasar una semana con su familia, ir a París y trabajar en su próximo álbum.

Selena Gomez lleva toda una vida dedicada a la actuación, y es ahora cuenta está comenzando a adquirir el reconocimiento que merece en la industria: la artista fue nominada a los Globos de Oro como mejor actriz en serie de comedia por su papel en Only Murders in the Building.

Gomez comenzó en el mundo de la actuación cuando tan solo tenía 10 años en el programa Barney y sus amigos y, posteriormente, a los 14 años, alcanzaría la fama mundial con su interpretación de Alex Russo en la serie de Disney Channel, Los Magos de Waverly Place.

La actriz también ha participado en filmes como Springbreakers, Programa de Protección de Princesas o Los muertos no mueren.