Selena Gomez revela la temática de su próximo álbum y avisa que será muy poderoso

NEW MUSIC IS COMING

Selena Gomez es una de las protagonistas de la última portada del Especial de Hollywood de Vanity Fair, donde han reunido a algunas de las promesas del cine más importantes de los últimos tiempos.

Durante su entrevista, además de hablar de sus proyecto televisivo Only Murders in te Building, su relación con la industria, la salud mental y las redes sociales, no han dudado en preguntar a la artista por su nueva música, de la que se lleva hablando tanto tiempo y que está creando tanta expectación.

"¿Dijiste que la nueva música en la que estas trabajando es feliz, qué más puedes decir de ella?", han preguntado a la cantante, que ha sido señalada en numerosas ocasiones por hacer "música triste": "Si lo hiciera a mi manera, probablemente escribiría baladas toda mi vida, pero quiero producir música que haga sonreir a la gente".

"La música que estoy haciendo ahora es sobre cosas reales por las que estoy pasando. Es realmente poderoso, fuerte, muy pop. El tema generalmente es la libertad: la libertad de las relaciones, la libertad de la oscuridad", ha detallado sobre lo que escucharemos en su próximo álbum.

Estas declaraciones se suman a las que la intérprete de Baila Conmigo ha ido contando durante los últimos meses sobre esta nueva etapa musical: "Estoy muy feliz, y vosotros vais a estra muy felices cuando escuchéis la música, lo prometo (...) Quiero que todo el mundo se sienta bien cuando escuche las nuevas grabaciones y solo quiero que sea poderoso, empoderante pero muy feliz".

Se prevé que el disco de Selena salga a la luz muy pronto, incluso acompañado de la mano de un tour, confirmado por la propia artista, que ha revelado que tiene muchas ganas de salir de gira.