Selena Gómez ya trabaja en su próximo (y esperado) disco

Selena Gómez ha revelado que su próximo disco está en camino. La noticia se ha hecho viral en las redes entre sus muchísimos seguidores, ¿pero cuándo podremos escucharlo?

No hay que olvidar que el último trabajo de la cantante fue en 2021 con Revelación, su primera producción discográfica en español. Sin embargo, Selena no ha parado y nos ha dejado colaboraciones para el recuerdo junto a Rauw Alejandro con Baila conmigo o Coldplay con Let Somebody Go, entre otras.

Selena ha confesado estar inmersa en el trabajo de su próximo disco en Los Ángeles y surgen muchas preguntas al respecto, ¿volverá a cantar en español o no? ¿Tendrá colaboraciones exclusivas? El show de las especulaciones solo ha comenzado.

No hay que olvidar que los últimos meses han sido muy movidos para Selena, quien ha sido la encargada de presentar el Saturday Night Live, estuvo en la Casa Blanca dando un discurso sobre la importancia de la salud mental, ha grabado la segunda temporada de la serie Sólo asesinatos en el edificio, y acaba de terminar la cuarta temporada de su programa de cocina.

Selena Gómez, comprometida con la salud mental

Hace solo unos días Selena Gómez intervino en el Foro de Defensa de la Salud Mental en la Casa Blanca, para defender una salud mental accesible para todos, así como la necesidad del autocuidado. La cantante ha pedido que la gente se anime a hablar de sus problemas y ha recordado que ella misma lleva varios años recibiendo tratamiento psicológico.