El sensual baile viral de Dua Lipa: más de 16 millones de visualizaciones en 24 horas

Desde que se dio a conocer en 2017 con su primer álbum del que se desprenden éxitos como Be The One, la fama de Dua Lipa no ha hecho más que crecer hasta convertirse actualmente en una de las estrellas de la música internacional más importantes del todo el mundo.

Su directo es uno de sus puntos fuertes, como ha demostrado en sus recientes conciertos en Madrid, Barcelona y Portugal. Continuando con su gira mundial, la cantante de 26 años ha viajado a Eslovaquia para actuar en el festival LoveStream Festival en Bratislava.

Si bien en su concierto de Barcelona se viralizó una caída sobre el escenario, esta vez la popularidad de uno de los momentazos del concierto no tiene nada que ver con un percance del directo. Durante la interpretación del tema Pretty please, Dua, con un espectacular conjunto de top y falda plateados, empezó a bailar sensualmente con el pie de micro entre sus piernas.

Un momentazo que se ha compartido en Twitter y que ya supera los 16 millones de visualizaciones en menos de 24 horas.