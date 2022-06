Dua Lipa se vuelve a caer en el concierto de Barcelona y tenemos el vídeo

Te interesa El vídeo de la estrepitosa caída de Dua Lipa durante un concierto de su gira Future Nostalgia

Dua Lipa ha vuelto a precipitarse sobre el escenario. La cantante, que protagonizó una estrepitosa y viral caída durante el concierto del 27 de mayo en Milán, se fue al suelo este miércoles 1 de junio durante su show del Palau Sant Jordi de Barcelona. Ambos conciertos forman parte de su gira The Future Nostàlgia Tour, inicialmente prevista para 2020.

La escena ha sido casi una réplica de la vista en la ciudad italiana. Vestida con una rana rosa Balenciaga, Dua Lipa empezó a dar vueltas sobre el escenario junto a sus bailarines mientras interpretaba el tema Be The One —segundo sencillo de su álbum debut (2017) —. En un momento el grupo se pone a correr y ahí es cuando la cantante se precipitó sobre el escenario para levantarse rápidamente.

Lo hizo en Milán y lo ha vuelto a hacer en Barcelona, como se ve en el vídeo de arriba grabado por Europa FM y también desde otro vídeo hecho desde otra perspectiva.

En la primera parte del escenario, Dua Lipa ha interpretado los éxitos Love Again, Cool, Pretty Please y Break My Heart, de su segundo disco, Future Nostalgia (2020), y también New Rules, de su álbum debut, Dua Lipa (2017).

La cantante lució cuatro looks distintos durante el concierto. Empezó con el mono Balenciaga rosa y terminó con un negro, también muy ajustado, con el que interpretó Levitating en la última parte del show.

El concierto terminó con Don't Start Now, recuperando los pasos de baile por los que sufrió burlas en 2018. Aquel espectáculo de Dua Lipa es convirtió en meme y le hizo atravesar una fase muy dura. "Me causó mucha ansiedad, hizo que me sintiera mal y que también sintiera que no era lo suficientemente buena, que no era suficiente para estar parada en un escenario", dijo recientemente la ganadora de tres permios Grammy.

Superada esta fase, ha recuperado el espectáculo y la elección coreográfica se llevó una gran ovación en Barcelona.