Setlist de BTS para sus conciertos en Madrid: todas las canciones de su gira 'Arirang', en orden

Aunque BTS debutó en 2013, la reconocida banda de k-pop nunca ha celebrado un concierto en España. Pero eso está a punto de cambiar. El grupo surcoreano, formado por siete cantantes, actúa los días 26 y 27 de junio en el Metropolitano de Madrid, donde está previsto que se congreguen unas 70.200 personas cada noche.

Estos espectáculos están enmarcados en su gira internacional Arirang, la cual comparte nombre con el último álbum del grupo. El tour comenzó el pasado 9 de abril en Goyang (Corea del Sur), donde la banda presentó por primera vez el repertorio de sus nuevos conciertos.

En total, el setlist de BTS con la gira Arirang cuenta con 23 canciones, entre las que se incluyen éxitos de su discografía y varias pistas de su nuevo disco. Todas ellas suenan durante las más de dos horas que dura el espectáculo, el cual cuenta con un escenario de 360 grados que supone una novedad en una gira de estadios para los grupos k-pop.

Canciones sorpresa

En la última parte del concierto, BTS interpreta dos canciones sorpresa que no forman parte del repertorio fijo de canciones. Esta estrategia se ha vuelto muy común entre los artistas internacionales para crear la sensación de que cada concierto es único e irrepetible. ¿Cuáles elegirá la banda para sus conciertos en Madrid?

Setlist de BTS con la gira 'Arirang'

Acto 1

Hooligan

Aliens

Run BTS

they don't know 'bout us

Like Animals

FAKE LOVE

SWIM

Merry Go Round

Acto 2

2.0

NORMAL

Not Today

MIC Drop

FYA

Fire

Body to Body

IDOL

Final