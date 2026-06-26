Setlist de BTS para sus conciertos en Madrid: todas las canciones de su gira 'Arirang', en orden
¿Qué canciones forman parte del repertorio de BTS con la gira Arirang? Descubre la lista completa del setlist en este artículo, donde recopilamos los temas que sonarán en el Metropolitano de Madrid los días 26 y 27 de junio.
Todas las canciones sorpresa de BTS con los conciertos de su gira 'Arirang'
Concierto de BTS en Madrid: a qué hora empieza, cómo llegar al Metropolitano y accesos
Aunque BTS debutó en 2013, la reconocida banda de k-pop nunca ha celebrado un concierto en España. Pero eso está a punto de cambiar. El grupo surcoreano, formado por siete cantantes, actúa los días 26 y 27 de junio en el Metropolitano de Madrid, donde está previsto que se congreguen unas 70.200 personas cada noche.
Estos espectáculos están enmarcados en su gira internacional Arirang, la cual comparte nombre con el último álbum del grupo. El tour comenzó el pasado 9 de abril en Goyang (Corea del Sur), donde la banda presentó por primera vez el repertorio de sus nuevos conciertos.
En total, el setlist de BTS con la gira Arirang cuenta con 23 canciones, entre las que se incluyen éxitos de su discografía y varias pistas de su nuevo disco. Todas ellas suenan durante las más de dos horas que dura el espectáculo, el cual cuenta con un escenario de 360 grados que supone una novedad en una gira de estadios para los grupos k-pop.
Canciones sorpresa
En la última parte del concierto, BTS interpreta dos canciones sorpresa que no forman parte del repertorio fijo de canciones. Esta estrategia se ha vuelto muy común entre los artistas internacionales para crear la sensación de que cada concierto es único e irrepetible. ¿Cuáles elegirá la banda para sus conciertos en Madrid?
Setlist de BTS con la gira 'Arirang'
Acto 1
- Hooligan
- Aliens
- Run BTS
- they don't know 'bout us
- Like Animals
- FAKE LOVE
- SWIM
- Merry Go Round
Acto 2
- 2.0
- NORMAL
- Not Today
- MIC Drop
- FYA
- Fire
- Body to Body
- IDOL
Final
- Come Over
- Butter
- Dynamite
- Canción sorpresa 1
- Canción sorpresa 2
- Please
- Into the Sun