2026-2027

Todas las canciones sorpresa de BTS con los conciertos de su gira 'Arirang'

BTS canta dos canciones sorpresa en cada concierto de su gira Arirang, que los días 26 y 27 de junio pasa por el Metropolitano de Madrid ante la expectación de todos los k-popers.

Setlist de BTS: todas las canciones de su gira 'Arirang', en orden

Concierto de BTS en Madrid: a qué hora empieza, cómo llegar al Metropolitano y accesos

BTS en Corea del Sur
BTS en Corea del Sur | Kim Hong-Ji - Pool / Getty Images

Europa FM

Madrid 26/06/2026 13:21

BTS está de gira con sus siete miembros, algo que no ocurría desde 2022 por el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. Este 2026, la banda de k-pop está de vuelta a los escenarios con la gira internacional Arirang, que aterriza en Madrid los días 26 y 27 de junio con los primeros conciertos del grupo en España de toda su historia.

Está previsto que 70.200 personas acudan a cada show en el Metropolitano para disfrutar de un repertorio de 23 temas con éxitos de su carrera y pistas de su último disco. Dos de ellos son canciones sorpresa, las cuales varían en cada fecha de su gira. De esta forma, BTS se une a esta tendencia para crear la sensación de que cada espectáculo es único e irrepetible.

Sin embargo, a diferencia de Bad Bunny, las canciones sorpresa de BTS sí pueden repetirse en varios conciertos. De momento, el grupo ha interpretado dos veces cuatro temas: Spring Day, Dope, I Need U y Permission to Dance. ¿Se repetirá alguna en Madrid o serán todas nuevas?

Las canciones sorpresa de cada concierto

A continuación, repasamos las dos canciones sorpresa de cada concierto de BTS con su gira Arirang:

Goyang (Corea del Sur)

  • 9 de abril de 2026: Mikrokosmos / I Need U
  • 11 de abril de 2026: Take Two / DNA
  • 12 de abril de 2026: Spring Day / Run

Tokio (Japón)

  • 17 de abril de 2026: Save Me / Crystal Snow
  • 18 de abril de 2026: Dope / For You

Tampa (Estados Unidos)

  • 25 de abril de 2026: Permission to Dance / Magic Shop
  • 26 de abril de 2026: Boy with Luv / Pied Piper
  • 28 de abril de 2026: Life Goes On / Silver Spoon

El Paso (Estados Unidos)

  • 2 de mayo de 2026: On / Outro: Wings
  • 3 de mayo de 2026: Dionysus / Best of Me

Ciudad de México (México)

  • 7 de mayo de 2026: Boy in Luv / So What
  • 9 de mayo de 2026: We Are Bulletproof Pt.2 / Just One Day
  • 10 de mayo de 2026: Airplane Pt.2 / Spring Day

Stanford (Estados Unidos)

  • 16 de mayo de 2026: N.O / Anpanman
  • 17 de mayo de 2026: Dope / Blood Sweat & Tears
  • 19 de mayo de 2026: I Need U / No More Dream

Paradise (Estados Unidos)

  • 23 de mayo de 2026: Permission to Dance / Go Go
  • 24 de mayo de 2026: Black Swan / Spine Breaker
  • 27 de mayo de 2026: Anpanman / Attack on Bangtan
  • 28 de mayo de 2026: Boyz With Fun / Danger

Busan (Corea del Sur)

  • 12 de junio de 2026: Paldogangsan / Ma City
  • 13 de junio de 2026: Dimple / Ddaeng / Magic Shop (canción extra por el 13.º aniversario)

¿Cuáles serán las canciones sorpresa de Madrid y de los siguientes conciertos?