Todas las canciones sorpresa de BTS con los conciertos de su gira 'Arirang'
BTS canta dos canciones sorpresa en cada concierto de su gira Arirang, que los días 26 y 27 de junio pasa por el Metropolitano de Madrid ante la expectación de todos los k-popers.
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BTS está de gira con sus siete miembros, algo que no ocurría desde 2022 por el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. Este 2026, la banda de k-pop está de vuelta a los escenarios con la gira internacional Arirang, que aterriza en Madrid los días 26 y 27 de junio con los primeros conciertos del grupo en España de toda su historia.
Está previsto que 70.200 personas acudan a cada show en el Metropolitano para disfrutar de un repertorio de 23 temas con éxitos de su carrera y pistas de su último disco. Dos de ellos son canciones sorpresa, las cuales varían en cada fecha de su gira. De esta forma, BTS se une a esta tendencia para crear la sensación de que cada espectáculo es único e irrepetible.
Sin embargo, a diferencia de Bad Bunny, las canciones sorpresa de BTS sí pueden repetirse en varios conciertos. De momento, el grupo ha interpretado dos veces cuatro temas: Spring Day, Dope, I Need U y Permission to Dance. ¿Se repetirá alguna en Madrid o serán todas nuevas?
Las canciones sorpresa de cada concierto
A continuación, repasamos las dos canciones sorpresa de cada concierto de BTS con su gira Arirang:
Goyang (Corea del Sur)
- 9 de abril de 2026: Mikrokosmos / I Need U
- 11 de abril de 2026: Take Two / DNA
- 12 de abril de 2026: Spring Day / Run
Tokio (Japón)
- 17 de abril de 2026: Save Me / Crystal Snow
- 18 de abril de 2026: Dope / For You
Tampa (Estados Unidos)
- 25 de abril de 2026: Permission to Dance / Magic Shop
- 26 de abril de 2026: Boy with Luv / Pied Piper
- 28 de abril de 2026: Life Goes On / Silver Spoon
El Paso (Estados Unidos)
- 2 de mayo de 2026: On / Outro: Wings
- 3 de mayo de 2026: Dionysus / Best of Me
Ciudad de México (México)
- 7 de mayo de 2026: Boy in Luv / So What
- 9 de mayo de 2026: We Are Bulletproof Pt.2 / Just One Day
- 10 de mayo de 2026: Airplane Pt.2 / Spring Day
Stanford (Estados Unidos)
- 16 de mayo de 2026: N.O / Anpanman
- 17 de mayo de 2026: Dope / Blood Sweat & Tears
- 19 de mayo de 2026: I Need U / No More Dream
Paradise (Estados Unidos)
- 23 de mayo de 2026: Permission to Dance / Go Go
- 24 de mayo de 2026: Black Swan / Spine Breaker
- 27 de mayo de 2026: Anpanman / Attack on Bangtan
- 28 de mayo de 2026: Boyz With Fun / Danger
Busan (Corea del Sur)
- 12 de junio de 2026: Paldogangsan / Ma City
- 13 de junio de 2026: Dimple / Ddaeng / Magic Shop (canción extra por el 13.º aniversario)
¿Cuáles serán las canciones sorpresa de Madrid y de los siguientes conciertos?