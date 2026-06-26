Todas las canciones sorpresa de BTS con los conciertos de su gira 'Arirang'

BTS está de gira con sus siete miembros, algo que no ocurría desde 2022 por el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. Este 2026, la banda de k-pop está de vuelta a los escenarios con la gira internacional Arirang, que aterriza en Madrid los días 26 y 27 de junio con los primeros conciertos del grupo en España de toda su historia.

Está previsto que 70.200 personas acudan a cada show en el Metropolitano para disfrutar de un repertorio de 23 temas con éxitos de su carrera y pistas de su último disco. Dos de ellos son canciones sorpresa, las cuales varían en cada fecha de su gira. De esta forma, BTS se une a esta tendencia para crear la sensación de que cada espectáculo es único e irrepetible.

Sin embargo, a diferencia de Bad Bunny, las canciones sorpresa de BTS sí pueden repetirse en varios conciertos. De momento, el grupo ha interpretado dos veces cuatro temas: Spring Day, Dope, I Need U y Permission to Dance. ¿Se repetirá alguna en Madrid o serán todas nuevas?

Las canciones sorpresa de cada concierto

A continuación, repasamos las dos canciones sorpresa de cada concierto de BTS con su gira Arirang:

Goyang (Corea del Sur)

9 de abril de 2026: Mikrokosmos / I Need U

/ 11 de abril de 2026: Take Two / DNA

/ 12 de abril de 2026: Spring Day / Run

Tokio (Japón)

17 de abril de 2026: Save Me / Crystal Snow

/ 18 de abril de 2026: Dope / For You

Tampa (Estados Unidos)

25 de abril de 2026: Permission to Dance / Magic Shop

/ 26 de abril de 2026: Boy with Luv / Pied Piper

/ 28 de abril de 2026: Life Goes On / Silver Spoon

El Paso (Estados Unidos)

2 de mayo de 2026: On / Outro: Wings

/ 3 de mayo de 2026: Dionysus / Best of Me

Ciudad de México (México)

7 de mayo de 2026: Boy in Luv / So What

/ 9 de mayo de 2026: We Are Bulletproof Pt.2 / Just One Day

/ 10 de mayo de 2026: Airplane Pt.2 / Spring Day

Stanford (Estados Unidos)

16 de mayo de 2026: N.O / Anpanman

/ 17 de mayo de 2026: Dope / Blood Sweat & Tears

/ 19 de mayo de 2026: I Need U / No More Dream

Paradise (Estados Unidos)

23 de mayo de 2026: Permission to Dance / Go Go

/ 24 de mayo de 2026: Black Swan / Spine Breaker

/ 27 de mayo de 2026: Anpanman / Attack on Bangtan

/ 28 de mayo de 2026: Boyz With Fun / Danger

Busan (Corea del Sur)

12 de junio de 2026: Paldogangsan / Ma City

/ 13 de junio de 2026: Dimple / Ddaeng / Magic Shop (canción extra por el 13.º aniversario)

¿Cuáles serán las canciones sorpresa de Madrid y de los siguientes conciertos?