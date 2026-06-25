Guía de BTS para sus dos conciertos en Madrid: cómo llegar al Metropolitano, accesos, horarios y setlist

¡ARMY, preparaos! BTS aterriza en Madrid con dos conciertos de lo más esperados: el viernes 26 de junio y el sábado 27 de junio la banda de K-POP promete darlo todo en el Riyadh Air Metropolitano . Y para que no te pierdas ningún detalle, te contamos todo lo que tienes que saber para vivir el show sin altercados y a lo grande:

¡BTS aterriza en Madrid! España es el primer país de la rama europea del ARIRANG Tour, y la ARMY está preparada para lo que está por venir en este gran acontecimiento de K-Pop.

Los días 26 y 27 de junio el estadio Riyadh Air Metropolitano se inunda de fans que llevan toda la vida esperando para ver en directo a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook. Y es que cabe recordar que BTS nunca antes ha actuado en España.

Este fin de semana en Madrid está dedicado a BTS, así que te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta para vivir la experiencia sin pérdidas y a lo grande:

A qué hora empieza el concierto de BTS y cuánto dura

Teniendo en cuenta el resto de conciertos de la gira ARIRANG, se estima que los shows de BTS en Madrid tengan una duración aproximada de dos horas y media. El inicio está programado para las 20:00 horas, por lo que se estima que termine a las 22:30 aproximadamente.

Cómo llegar al Metropolitano

Tal y como indica la web del Ayuntamiento de Madrid, estas son las mejores opciones para llegar al Metropolitano en transporte público:

Metro

Las estaciones más próximas al recinto en el que se van a celebrar las actividades son:

Estadio Metropolitano y Las Musas (línea 7). Esta línea contará con refuerzos las dos noches de concierto.

Canillejas y Torre Arias (línea 5)

Las Rosas (línea 2)

Autobuses (EMT)

Líneas diurnas: 4, 28, 38, 48, 140, 153, 159, 165, 167 y E2

Líneas nocturnas: N5 y N6

Autobuses interurbanos

También pasan cerca las líneas interurbanas 286, 288 y 289

En el Área Intermodal Canillejas cuentan con parada las líneas 211, 212, 213, 256, 827, 828 y la nocturna N204.

Así es el escenario de la gira de BTS

BTS ha apostado por un escenario circular en mitad del estadio en cada concierto de la gira. En el caso del Metropolitano de Madrid, la estructura se alzará en medio del campo de fútbol del Atlético de Madrid.

Se trata de un escenario de 360 grados que supone una novedad en una gira de estadios para los grupos K-pop. Con él se garantiza una experiencia inmersiva con más aforo en el recinto. Alrededor del escenario circular se alzarán cuatro torres de sonido e iluminación, sobre las que se prevé que habrá pantallas y otros recursos audiovisuales.

Las gradas del estadio Metropolitano tienen una capacidad para partidos de fútbol de más de 70.000 personas. Si el escenario de BTS es circular, la grada tendrá una capacidad similar para acoger espectadores con una experiencia 360 grados.

A esta cifra habría que sumar los espectadores que quepan en la pista, de lo que no hay datos oficiales. Sin embargo, con la forma del escenario y la capacidad del campo de fútbol, se estima que pueda llegar a 20.000 asistentes desde el propio el terreno de juego.

Plano del Metropolitano para los conciertos de BTS | TICKETMASTER

Accesos al Metropolitano

Probablemente, lo que más agobia a los fans a la hora de ir a un concierto es no saber por dónde tienen que acceder al estadio. Generalmente, se indica en tu entrada el acceso y número de puerta al que debes dirigirte, pero, si te cuesta ubicarte, recuerda siempre fijarte en la cartelería o preguntar a los trabajadores de los alrededores del recinto.

Sin embargo, la propia web del Riyadh Air Metropolitano cuenta con un mapa en el que se indican todas las puertas numeradas para que puedas ubicarte antes de llegar.

Los objetos prohibidos en el Metropolitano

En el recinto hay una lista de objetos prohibidos con los que no podrás pasar, concretamente:

"Bolsos o mochilas de tamaño superior a 40 × 20 × 20 cm o capacidad superior a 20 l, cualquier tipo de arma u objeto punzante, cortante o contundente que pueda ser usado como arma, recipientes de vidrio, aluminio, metal o plástico rígido con capacidad superior a 50 cl, tapones de botella, latas, petacas y camelbacks, fuegos artificiales, bengalas o cualquier tipo de explosivo, bicicletas, patines, monopatines, skate o vehículos de motor personales, perfumes, desodorantes en spray o cualquier tipo de aerosol, sillas, mesas, neveras o colchonetas, prismáticos, punteros láser, carpas o tiendas de campaña, ventiladores de mano, pistolas de agua o elementos similares, paraguas rígidos, sombrillas y cascos de moto, banderas y pancartas con palo o cartelería superior a tamaño DIN A4, cámaras de fotos profesionales o réflex, GoPros, objetivos o lentes desmontables, accesorios, soportes, trípodes y palos selfie, máscaras u objetos que tengan el objetivo de ocultar la cara, bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas, equipos de grabación de audio o imagen (iPads, tablets, ordenadores, drones, etc.), animales, a excepción de perros guía, material de marketing o de venta no aprobado como flyers, pegatinas, etc., cualquier elemento que produzca ruido como megáfonos, sirenas o cornetas, etc. y cualquier objeto que el personal de seguridad de la organización considere peligroso, inapropiado u ofensivo".

Sin embargo, sí se permiten algunos otros:

"Botella de agua de plástico blando de máximo 500 ml y sin tapón.

Bocadillo o pieza de fruta para consumo propio envasado en papel film.

Bolso o mochila de tamaño máximo 40 × 20 × 20 cm o capacidad máxima 20 l, que será revisado en el acceso.

Teléfonos móviles, cargador móvil o batería externa pequeña (tamaño móvil).

Abanico y crema protectora solar o maquillaje de máximo 500 ml. No se permite formato spray o aerosol.

Cámara de fotos compacta sin objetivos ni lentes desmontables (no réflex).

Medicamentos, presentando documentación o justificante médico que acredite la necesidad".

Setlist de la gira ARIRAG

BTS hace que cada concierto sea único con un set de canciones en el BIS que varía de un show a otro. Además de cambiar de temas, el grupo también modifica el número de canciones que interpreta en esta parte final del show.

Teniendo en cuenta las canciones fijas en todos los conciertos, este es el setlist que se espera para Madrid, al que habría que añadir los temas especiales añadidos en cada concierto:

Hooligan

Aliens

Run BTS (remix)

(remix) they don't know 'bout us

Like Animals

FAKE LOVE

SWIM

Merry Go Round

VCR

2.0

NORMAL

Not Today (remix)

(remix) MIC Drop (Steve Aoki remix)

(Steve Aoki remix) FYA

Fire

Body to Body

IDOL

BIS