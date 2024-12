El setlist del concierto de Ana Mena en el WiZink Center de Madrid: lista de canciones para 'El Gran Bellodrama'

"Es una boda", confesó Ana Mena en El Hormiguero sobre El Gran Bellodrama, el último concierto de su última etapa artística en el WiZink Center de Madrid, tras el que iniciará un pequeño descanso.

El domingo 22 de diciembre, la malagueña se despide temporalmente de su público para preparar con tiempo sus próximos proyectos. "Me tomaré un pequeño descanso que creo que necesito para crear lo siguiente y dar lugar a otros proyectos que me encantan. Este año hemos trabajado infinito y he hecho muchas cosas, he empalmado días y días con unas cosas y otras, y me han faltado muchas horas de sueño, y ha sido maravilloso también. Era el momento de eso. También por eso no he tenido tanto tiempo ni la calma de sentarme a explorar como me hubiera gustado", dijo Ana Mena con sinceridad en sus redes sociales.

Su concierto en la capital, para el que no quedan entradas desde el 3 de octubre, será un espectáculo "único" porque supone "el cierre": "Es mi sueño terminar así este tour y esta era. Y es la manera más sincera y honesta que he encontrado de agradeceros todo lo que me dais todos los días", dijo la artista. Además, aseguró que "es inviable repetir algo como lo que estamos preparando por muchas razones", y que por eso es un "show único".

Sin embargo, y a pesar de las pistas que ha ido dejando Ana Mena sobre El Gran Bellodrama, se conocen pocos detalles sobre este espectáculo porque la cantante ha querido mantener el máximo secretismo posible para sorprender a sus fans.

Setlist del concierto de Ana Mena

Uno de todos los elementos del concierto que se desconocen es la lista exacta de canciones que interpretará. Aun así, es posible predecir el setlist de Ana Mena para el WiZink Center teniendo en cuenta algunos de los últimos espectáculos en directo de la artista.

Por eso, a continuación se presenta la lista de composiciones que cantó la malagueña en el Niceto Club en Buenos Aires el 6 de diciembre de 2024: