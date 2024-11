Ana Mena se tomará un descanso tras su concierto en Madrid: "Me han faltado horas de sueño"

Ana Mena está a punto de cerrar su actual etapa artística, liderada por el lanzamiento de su álbum Bellodrama (2023) y por sencillos como Madrid City o su colaboración con Emilia, Carita triste.

El colofón final llegará el 22 de diciembre, con un concierto en el WiZink Center de Madrid para el que no quedan entradas, denominado El Gran Bellodrama. La malagueña lo define como un espectáculo "único" porque será "el cierre", tal y como ha expresado en un comunicado publicado en sus redes sociales el sábado 23 de noviembre. "Una etapa que me ha marcado y que ha significado mucho para mí, musical y personalmente, y que me ha hecho conectar con muchas personas también por primera vez", asegura.

"Como cada vez que vivo un final de etapa, ya voy sintiendo esa nostalgia. Siento que tengo tanto que agradeceros que mi forma de hacerlo es dar un show inolvidable ese 22 de diciembre, porque los cierres también hay que celebrarlos. Quiero que sepáis que absolutamente todos los shows de esta gira tienen un lugar precioso en mi corazón y ha sido un regalo haberos tenido tan cerca, en cada ciudad, en cada escenario, en cada festival", añade.

Ana Mena explica que el concierto en Madrid será "un cierre por todo lo alto", peor no porque sea en el WiZink Center o en la capital española, sino porque es su "sueño montar ese concierto". "Es mi sueño terminar así este tour y esta era. Y es la manera más sincera y honesta que he encontrado de agradeceros todo lo que me dais todos los días. Espero que salgáis felices de ese recinto, porque para mí no existe premio ni satisfacción más grande que esa", explica.

Además, la artista añade más intriga al asunto, asegurando que "es inviable repetir algo como lo que estamos preparando por muchas razones", y que por eso es un "show único".

Su posterior descanso

Al final del comunicado, Ana Mena comenta que después del 22 de diciembre se tomará un necesario descanso de la música o, al menos, de la primera línea.

"Me tomaré un pequeño descanso que creo que necesito para crear lo siguiente y dar lugar a otros proyectos que me encantan. Este año hemos trabajado infinito y he hecho muchas cosas, he empalmado días y días con unas cosas y otras, y me han faltado muchas horas de sueño, y ha sido maravilloso también. Era el momento de eso. También por eso no he tenido tanto tiempo ni la calma de sentarme a explorar como me hubiera gustado, así que creo que ahora toca eso y también me emociona mucho", dice con sinceridad.

¿Cómo será el concierto de Ana Mena en el WiZink Center?

El martes 1 de octubre, Ana Mena visitó a Pablo Motos en El Hormiguero para invitarle a su concierto de fin de gira en Madrid. Lo hizo haciéndole entrega de una invitación, que dice: "Ana Mena y el capullo galáctico te invitamos a celebrar nuestro enlace en El Gran Bellodrama".

Bajo esta incógnita, la cantante explicó que el concierto en el WiZink Center "es una boda". Muy emocionada, Ana Mena aseguró que será un evento muy especial: "Tiene una narrativa muy interesante, y es un concierto que no se va a repetir, porque solo se va a hacer ese día".

Por su parte, Pablo Motos lo comparó con "un concierto serie", a lo que la malagueña respondió diciendo que "es como un musical".