Setlist de Manuel Carrasco en Madrid: las canciones de su último concierto en España hasta 2028

Manuel Carrasco actúa este sábado 27 de junio en Madrid como parte del Iberdrola Music Festival, donde comparte cartel con artistas como Ana Mena y Lenny Kravitz. Este concierto llega después de su aclamada estancia en La Cartuja de Sevilla, donde se proclamó el primer artista español en convertir un estadio en residencia de cuatro noches, cada una dedicada a un álbum diferente.

Con este show en Madrid, Manuel Carrasco celebra su último concierto en España hasta 2028, tal y como desveló él mismo en un vídeo en Instagram. Explicó que necesita esta pausa para seguir llenándose "de nuevas experiencias y seguir escribiendo las páginas en blanco que aún quedan". "No volveremos a tocar en España hasta el 2028. Casi dos años después", confirmó.

De esta forma, la cita de Manuel Carrasco en Madrid promete ser un espectáculo con vestuarios llamativos, una puesta en escena muy especial y un repertorio de canciones para el recuerdo, aunque lo cierto es que no se conoce el setlist oficial del show. Por eso, en este artículo presentamos 16 canciones que seguramente interpretará Carrasco en la capital, sobre todo teniendo en cuenta sus shows en La Cartuja de Sevilla.

Setlist común de Manuel Carrasco en La Cartuja

Manuel Carrasco presentó un setlist distinto en cada uno de sus cuatro conciertos en Sevilla, ya que cada show estaba inspirado en un álbum diferente de su carrera. Esto no ocurre en Madrid, donde tiene que comprimir toda su carrera en un único show. Por eso, en Europa FM hemos identificado diez canciones que se repitieron en las cuatro fechas de La Cartuja, por lo que es muy probable que también suenen en su espectáculo en Madrid:

Amor planetario

Uno x uno

Ya no

No dejes de soñar

Hasta por la mañana

Hay que vivir el momento

Mujer de las mil batallas

Qué bonito es querer

Tan solo tú

A La Sombra De Una Higuera

Otras canciones repetidas en La Cartuja

Aparte del setlist común, hay seis canciones que sonaron en tres de los cuatro conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla. Dada su repetición, es posible que el artista también incorpore estos temas a su show en Madrid: