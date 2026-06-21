Las canciones y los 15 invitados de los cuatro conciertos de Manuel Carrasco en La Cartuja de Sevilla
Manuel Carrasco ha puesto fin este sábado 20 de junio a sus cuatro conciertos en La Cartuja de Sevilla, agrupados bajo el título Salvaje desde la Raíz. Cada fecha ha estado dedicada a un álbum distinto, por lo que el repertorio de canciones ha ido cambiando. Además, el cantante ha actuado con un total de 15 artistas invitados.
Los artistas invitados al cuarto concierto de Manuel Carrasco en La Cartuja de Sevilla
Ya es oficial: Manuel Carrasco es el primer artista español en convertir un estadio en residencia de cuatro noches, cada una dedicada a un álbum diferente. El cantante ha celebrado cuatro conciertos en La Cartuja de Sevilla durante el mes de junio bajo el título Salvaje desde la Raíz.
Los espectáculos han sido un homenaje a su carrera artística, pero también a su tradición cultural. Por eso, cada concierto ha estado inspirado en un álbum diferente y ha contado con repertorios inéditos en cada fecha, así como invitados de lujo.
Después de su paso por Sevilla, Manuel Carrasco actuará el 27 de junio en el Iberdrola Music Festival. Este será su último concierto antes de retirarse de los escenarios del país hasta 2028. "No volveremos a tocar en España hasta el 2028. Casi dos años después", dijo en un vídeo publicado en Instagram.
Las cuatro fechas de Manuel Carrasco en La Cartuja
- Sábado, 13 de junio - Viento Salvaje (álbum Bailar el viento)
- Domingo, 14 de junio - La Cruz Salvaje (álbum La cruz del mapa)
- Viernes, 19 de junio - Corazón Salvaje (álbum Corazón y flecha)
- Sábado, 20 de junio - Pueblo Salvaje I y II (álbumes Pueblo salvaje I y Pueblo Salveje II)
Todos los artistas invitados
En total, Manuel Carrasco ha cantado con 15 compañeros de profesión durante los cuatro conciertos de Salvaje desde la Raíz. Y la mayoría de ellos son andaluces:
Primer concierto: 'Viento Salvaje'
- Pastora Soler
- Vanesa Martín
- La Mari, de Chambao
Segundo concierto: 'La Cruz Salvaje'
- Dani Fernández
- Siloé
- Álvaro de Luna
- Miguel Poveda
Tercer concierto: 'Corazón Salvaje'
- Raule
- Antoñito Molina
- Alejandro Astola
- Amaral
- David Bisbal
Cuarto concierto: 'Pueblo Salvaje I y II'
- Arcángel
- María del Monte
- Gabi Montes, de Sexy Zebras
El repertorio de cada concierto
Cada uno de los cuatro conciertos ha contado con un repertorio distinto al estar focalizado en diferentes álbumes.
Setlist común (sin orden)
Aunque la lista de canciones ha variado según la fecha, hay algunos temas que se han repetido en los cuatro conciertos:
- Amor planetario
- Uno x uno
- Ya no
- No dejes de soñar
- Hasta por la mañana
- Hay que vivir el momento
- Mujer de las mil batallas
- Qué bonito es querer
- Tan solo tú
- A La Sombra De Una Higuera
Setlist del primer concierto: 'Viento Salvaje'
- Bailar el viento
- Tambores de guerra
- Aprieta
- Amor planetario
- Que nadie
- Y ahora
- Pequeña sonrisa sonora (con Pastora Soler)
- Sabrás
- Uno x uno
- Sígueme
- Ya no
- No dejes de soñar
- La voz de dentro (con Vanesa Martín)
- Yo quiero vivir
- Hasta por la mañana
- Otoño, octubre
- Canción inédita
- Mujer de las mil batallas (con La Mari)
- Fue
- Hay que vivir el momento
- En el bar de los pesares
- Qué bonito es querer
- Tan solo tú
- Siendo uno mismo
- A La Sombra De Una Higuera
Setlist del segundo concierto: 'La Cruz Salvaje'
- Me dijeron de pequeño
- Aprieta
- Los primeros días (con Dani Fernández)
- Que nadie
- Me gusta
- Te veo entre la gente
- Dispara lentamente
- Te busco en las estrellas (con Siloé)
- Sabrás
- Déjame ser
- Ya no
- No dejes de soñar
- Siempre fuertes (con Álvaro de Luna)
- Hay que vivir el momento
- Amor planetario
- Hasta por la mañana
- Llámame loco
- Porque
- Ámame otra vez
- Mujer de las mil batallas
- Menos mal (con Miguel Poveda)
- Uno x uno
- Tambores de guerra
- En el bar de los pesares
- Tan solo tú
- Qué bonito es querer
- A La Sombra De Una Higuera
Setlist del tercer concierto: 'Corazón Salvaje'
- Corazón y flecha
- Tambores de guerra
- Hay que vivir el momento
- Me dijeron de pequeño
- Fue
- Coquito (con Raule)
- Salitre (con Antoñito Molina)
- Uno x uno (con Alejandro Astola)
- Y ahora
- Siendo uno mismo
- Sígueme
- Ya no
- No dejes de soñar (con Amaral)
- Déjame ser
- Que nadie
- Amor planetario
- Tengo el poder
- Qué bonito es querer
- Ayer noche
- Soy afortunado
- Una sevillana
- Mujer de las mil batallas
- Eres
- La reina del baile (con David Bisbal)
- Yo quiero vivir
- Tan solo tú
- Hasta por la mañana
- A La Sombra De Una Higuera
Setlist del cuarto concierto: 'Pueblo Salvaje I y II'
- Oh si pudiera
- Tengo el poder
- Pueblo Salvaje
- Buchito
- Gente corriente
- Prohibida
- La reina del baile
- Cambiar
- Sueños perdidos
- Ya no
- No dejes de soñar
- La Humanidad
- Amor planetario
- Hay que vivir el momento
- Yo quiero vivir
- Hasta por la mañana
- Salitre
- Mujer de las mil batallas
- Espera un momento (con Arcángel)
- Uno x uno
- Rumba salvaje
- Cántame (con María del Monte)
- Bailando con lobos (con Gabi Montes, de Sexy Zebras)
- Tan solo tú
- Qué bonito es querer
- A La Sombra De Una Higuera