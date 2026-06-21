Las canciones y los 15 invitados de los cuatro conciertos de Manuel Carrasco en La Cartuja de Sevilla

Manuel Carrasco en La Cartuja de Sevilla | EFE / Julio Muñoz

Todo sobre 'Salvaje desde la Raíz'

Ya es oficial: Manuel Carrasco es el primer artista español en convertir un estadio en residencia de cuatro noches, cada una dedicada a un álbum diferente. El cantante ha celebrado cuatro conciertos en La Cartuja de Sevilla durante el mes de junio bajo el título Salvaje desde la Raíz.

Los espectáculos han sido un homenaje a su carrera artística, pero también a su tradición cultural. Por eso, cada concierto ha estado inspirado en un álbum diferente y ha contado con repertorios inéditos en cada fecha, así como invitados de lujo.

Después de su paso por Sevilla, Manuel Carrasco actuará el 27 de junio en el Iberdrola Music Festival. Este será su último concierto antes de retirarse de los escenarios del país hasta 2028. "No volveremos a tocar en España hasta el 2028. Casi dos años después", dijo en un vídeo publicado en Instagram.

Las cuatro fechas de Manuel Carrasco en La Cartuja

Sábado, 13 de junio - Viento Salvaje (álbum Bailar el viento )

(álbum ) Domingo, 14 de junio - La Cruz Salvaje (álbum La cruz del mapa )

(álbum ) Viernes, 19 de junio - Corazón Salvaje (álbum Corazón y flecha )

(álbum ) Sábado, 20 de junio - Pueblo Salvaje I y II (álbumes Pueblo salvaje I y Pueblo Salveje II)

Todos los artistas invitados

En total, Manuel Carrasco ha cantado con 15 compañeros de profesión durante los cuatro conciertos de Salvaje desde la Raíz. Y la mayoría de ellos son andaluces:

Primer concierto: 'Viento Salvaje'

Pastora Soler

Vanesa Martín

La Mari, de Chambao

Manuel Carrasco en Sevilla | EFE / Julio Muñoz

Segundo concierto: 'La Cruz Salvaje'

Dani Fernández

Siloé

Álvaro de Luna

Miguel Poveda

Tercer concierto: 'Corazón Salvaje'

Raule

Antoñito Molina

Alejandro Astola

Amaral

David Bisbal

Manuel Carrasco y David Bisbal en Sevilla | Instagram @noorlaguna_

Cuarto concierto: 'Pueblo Salvaje I y II'

Arcángel

María del Monte

Gabi Montes, de Sexy Zebras

El repertorio de cada concierto

Cada uno de los cuatro conciertos ha contado con un repertorio distinto al estar focalizado en diferentes álbumes.

Setlist común (sin orden)

Aunque la lista de canciones ha variado según la fecha, hay algunos temas que se han repetido en los cuatro conciertos:

Amor planetario

Uno x uno

Ya no

No dejes de soñar

Hasta por la mañana

Hay que vivir el momento

Mujer de las mil batallas

Qué bonito es querer

Tan solo tú

A La Sombra De Una Higuera

Setlist del primer concierto: 'Viento Salvaje'

Bailar el viento

Tambores de guerra

Aprieta

Amor planetario

Que nadie

Y ahora

Pequeña sonrisa sonora (con Pastora Soler)

(con Pastora Soler) Sabrás

Uno x uno

Sígueme

Ya no

No dejes de soñar

La voz de dentro (con Vanesa Martín)

(con Vanesa Martín) Yo quiero vivir

Hasta por la mañana

Otoño, octubre

Canción inédita

Mujer de las mil batallas (con La Mari)

(con La Mari) Fue

Hay que vivir el momento

En el bar de los pesares

Qué bonito es querer

Tan solo tú

Siendo uno mismo

A La Sombra De Una Higuera

Setlist del segundo concierto: 'La Cruz Salvaje'

Me dijeron de pequeño

Aprieta

Los primeros días (con Dani Fernández)

(con Dani Fernández) Que nadie

Me gusta

Te veo entre la gente

Dispara lentamente

Te busco en las estrellas (con Siloé)

(con Siloé) Sabrás

Déjame ser

Ya no

No dejes de soñar

Siempre fuertes (con Álvaro de Luna)

(con Álvaro de Luna) Hay que vivir el momento

Amor planetario

Hasta por la mañana

Llámame loco

Porque

Ámame otra vez

Mujer de las mil batallas

Menos mal (con Miguel Poveda)

(con Miguel Poveda) Uno x uno

Tambores de guerra

En el bar de los pesares

Tan solo tú

Qué bonito es querer

A La Sombra De Una Higuera

Setlist del tercer concierto: 'Corazón Salvaje'

Corazón y flecha

Tambores de guerra

Hay que vivir el momento

Me dijeron de pequeño

Fue

Coquito (con Raule)

(con Raule) Salitre (con Antoñito Molina)

(con Antoñito Molina) Uno x uno (con Alejandro Astola)

(con Alejandro Astola) Y ahora

Siendo uno mismo

Sígueme

Ya no

No dejes de soñar (con Amaral)

(con Amaral) Déjame ser

Que nadie

Amor planetario

Tengo el poder

Qué bonito es querer

Ayer noche

Soy afortunado

Una sevillana

Mujer de las mil batallas

Eres

La reina del baile (con David Bisbal)

(con David Bisbal) Yo quiero vivir

Tan solo tú

Hasta por la mañana

A La Sombra De Una Higuera

Setlist del cuarto concierto: 'Pueblo Salvaje I y II'