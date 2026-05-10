El setlist de La Oreja de Van Gogh: las canciones de la gira 'Tantas cosas que contar'

Desde que se anunció la gira Tantas cosas que contar de La Oreja de Van Gogh junto a Amaia Montero, que regresó en 2025 tras 17 años fuera de la banda, había mucha curiosidad en torno al setlist y si las canciones de la etapa de Leire Martínez formarían parte del mismo.

Las dudas se han resuelto en el primer concierto, celebrado este sábado 9 de mayo en el Bizkaia Arena del BEC con muchas luces, sinceridad de la vocalista y también alguna sombra. La cantante llegó a pedir disculpas por sus fallos de afinación en un momento del show.

La intérprete tuvo una noche casi redonda en la que interpretó 25 canciones, incluida una cover de Sinéad O’Connor y tres canciones de la era Leire. Fue precisamente en uno de estos temas —La niña que llora en tus fiestas— cuando tuvo los mayores problemas de voz y le costó llegar a las notas más altas.

Además, el concierto ha supuesto el debut en directo de Todos estamos bailando la misma canción, la canción estrenada el 31 de diciembre y único lanzamiento de LODVG tras el regreso de Amaia, y el primer dúo de Amaia y Xabi San Martín cantando Tan Guapa, que al parece el teclista y compositor escribió pensando en la cantante.

Todas las canciones del setlist de La Oreja de Van Gogh