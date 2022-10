Amaia Montero insinúa que Xabi San Martín escribió para ella 'Tan Guapa' de La Oreja de Van Gogh

Las canciones de la Oreja de Van Gogh son casi tan conocidas como las polémicas que han existido entre los miembros del grupo a lo largo de los años.

Fue en el año 2007 cuando Amaia Montero cogía carretera y manta y emprendía una carrera en solitario lejos de Xabier San Martín, Pablo Benegas, Haritz Garde y Álvaro Fuentes, con los que saboreó las mieles de un repentino y abrumador éxito de la banda, que había arrancado 11 años antes con himnos como Vestido Azul o Geografía. Se despedía manifestando su "cariño de hermanos" hacia sus compañeros.

Un año después, el grupo anunciaba su regreso a los escenarios con una nueva vocalista. Leire Martínez, que se había dado a conocer en Factor X, era la elegida. Aunque el público la recibió con algo de recelo, poco tardó en ganarse el respeto de los fans. Desde entonces han publicado cuatro discos de estudio: A las cinco en el astoria, Cometas por el cielo, El planeta imaginario y Un susurro en la tormenta.

El tema de LODVG que Xabi San Martín dedicó a Amaia

Justo después de que este fin de semana saliese a la luz la primera entrevista de Leire Martínez hablando de su relación con Amaia Montero después de 15 años frente al grupo y en completo silencio a pesar de las polémicas, la exintegrante de la banda ha hecho un movimiento en sus redes sociales que ha despertado más de un comentario.

"GRACIAS HERMANO Xabi San Martin por resumir en 3 minutos 25 años de una parte fundamental de nuestras vidas! Te quiero", escribió Amaia sobre un fragmento de la canción Tan Guapa, un tema que canta el propio San Martin como bonus track del disco El planeta imaginario, editado en 2016.

¿Por qué insinúa ahora Amaia que Xabi San Martín le dedicó un tema?, ¿o es una confirmación directa?, ¿por qué lo hace justo ahora?, ¿se trata de un dardo para Leire Martínez tras sus declaraciones?

La actual vocalista manifestó que aunque no tiene relación con Montero en la actualidad sí ha llegado a sentir empatía por ella en muchas ocasiones.

Además, aclaró que firma discos en los que canta Amaia por que una vez el CD sale a la venta, es propiedad del que lo compra y este es el único responsable de decidir quién se lo dedica con un autógrafo.

En Twitter, el usuario que gestiona el club de fans oficial de Xabi San Martin se ha aventurado a pedir "un dueto" entre Xabi y Amaia para el próximo proyecto de la artista, un comentario al que Montero ha dado "me gusta".

Amaia Montero anuncia nuevo disco

Pocas horas después de esta misteriosa publicación, Amaia Montero regresaba a su Instagram para dar una noticia muy esperada por sus seguidores: está preparando un nuevo álbum y parece que una de las canciones que lo formarán ya está producida.

"New album coming soon (nuevo álbum pronto)" escribía la artista junto a un vídeo en el que aparece sentada en el suelo, frente a la cámara, haciendo playback de una canción que suena de fondo, un tema completamente inédito que no se había escuchado hasta ahora.

Este mini adelanto ha hecho las delicias de los fans de Amaia y LODVG, que se han apresurado a celebrar el su regreso a la música después de cuatro años de ausencia.

Letra de Tan Guapa de La Oreja de Van Gogh

Ya debe de ser abril

Porque está lloviendo

Y aún sigo esperando

A que me cure el tiempo

Ya debe de ser abril

Pero que sabrán ellos

No hay un día en el mundo

Que no te eché de menos

Tan guapa dulce y delicada

Que el mirarte quemaba

Tan guapa

Que desde que te fuiste y me diste la espalda

Mi vida se paró

Y sólo mis días pasan

Sonrió como un patán

Cuando escucho tu nombre

Y es que fingir que no duele

A mi me duele el doble

Un libro una canción

Un lugar un instante

Los recuerdos acechan

¿Cuando voy a olvidarte?

Tan guapa

Tan serena y clara

Que tocarte curaba

Tan guapa

Mi chica valiente que me diste la espalda

Mi vida se paró

Y ahora tiemblo como un niño chico

Cuando cae la noche escucho

Mis latidos pidiendo que vuelvas

Que duele tu ausencia

Y ahora tiemblo como un niño chico

Cuando cae la noche

Y da comienzo un juicio

Porque soy idiota

Y te deje marchar

A ti

Tan guapa

Que me desarmaban tus ojitos de gata

Tan guapa

Que lloré tu nombre cada madrugada

Mi vida se paró

Y sólo mis días pasan

Mi vida se paró

Sólo mis días pasan