¿Qué canciones de Leire Martínez ha cantado Amaia Montero en su regreso a La Oreja de Van Gogh?

Amaia Montero ha regresado a lo grande a La Oreja de Van Gogh. La banda donostiarra abrió su gira Tantas cosas que contar este sábado en Bilbao con un concierto que despejó todas las dudas alrededor del setlist de la gira.

Desde que se anunció la vuelta a la banda de la que había sido su vocalista, los fans de LODVG se preguntaban si en esta etapa Amaia cantaría las canciones de la época de Leire Martínez —voz del grupo durante 17 años— y cuáles incluiría en la selección.

Finalmente han sido tres las incluidas en el setlist, no sin críticas y también con algún desacierto. Porque los momentos más complicados para Amaia a nivel vocal han llegado cuando le ha tocado cantar una de las canciones compuestas en la época de Leire.

El último vals

Así, después de cantar Rosas y Deseos de cosas imposibles, primeros dos temas del concierto, Amaia ha entonado El último vals, primera canción de Leire Martínez en La Oreja de Van Gogh y a la que hace alusión en Mi nombre, el primer single de su etapa en solitario.

"Sabes que yo | Aunque duela, no voy a olvidar | Esos años, y siempre serás | Bienvenido a este lugar", dice la letra del tema que fue concebido como un desahogo para Leire y con el que abre los conciertos de Aquella Niña Tour.

Tan guapa

Tan guapa ha sido la segunda canción elegida para el setlist, un tema que Xavi San Martín compuso durante la época de Leire Martínez y que Amaia insinuó en una publicación en Instagram en 2022 que fue escrito para ella.

"Gracias por resumir en 3 minutos 25 años de una parte fundamental de nuestras vidas! Te quiero", le escribió al teclista y compositor que se ha sumado a la vocalista para cantar por primera vez este tema a dúo.

La niña que llora en tus fiestas

La niña que llora en tus fiestas fue el tercero de los temas y también el más desacertados. Amaia tuvo problemas de afinación durante la interpretación y le costó llegar a las notas más altas, lo que fue muy comentado en el Bilbao Exhibition Centre y también en redes.

Además de costarle coger el tono, muchos recordaron la entrevista en la que aseguró que no le había gustado y llegó a decir que sonaba a chunda chunda.

Amaia pidió disculpas en el concierto por sus fallos de tono aunque lo hizo al cantar Todos estamos bailando la misma canción, el otro tema que le supuso más problemas en el concierto. "La primera vez que me subo y lo hago fatal, soy consciente", dijo, a lo que el público respondió con un sonoro aplauso.