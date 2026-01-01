La Oreja de Van Gogh estrena 'Todos estamos bailando la misma canción', su primer single tras el regreso de Amaia Montero
La Oreja de Van Gogh empieza 2026 con nueva música. La banda donostiarra ha decidido que su primer single tras el regreso de Amaia Montero empiece a sonar desde este 1 de enero. Disfruta de Todos estamos bailando la misma canción.
¿Cuál fue la última canción de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh?
El año 2025 será recordado por numerosos momentazos musicales y en la lista de los más destacados hay que incluir, sin duda, el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh.
Tras meses de rumores, la banda donostiarra confirmaba la noticia el pasado 15 de octubre y rápidamente anunciaba las primeras fechas de la gira Tantas cosas que contar, que recientemente sumaba nuevas citas para 2026.
No ha sido la única novedad que los cuatro integrantes del grupo han anunciado en 2025 —Pablo Benegas se ha bajado del carro y no formará parte de esta etapa—, La Oreja de Van Gogh también ha querido acompañar este regreso de nueva música y su primer lanzamiento musical ha sido en la última noche de este año tan especial.
Todos estamos bailando la misma canción ha sonado por primera vez antes de la medianoche en una presentación desde el Palacio Miramar de San Sebastián tras la que La Oreja de Van Gogh ha publicado la canción en plataformas como regalo de Año Nuevo a sus fans.
El hermetismo ha rodeado el lanzamiento de esta canción, producida por Paco Salazar, responsable de temas como Abrázame o ¿Lo ves? de La Oreja de Van Gogh, y que firman Amaia Montero y Xabi San Martín, coautores de algunos de los grandes himnos del grupo.
La cantante y compositora, que dejó la banda en 2007 y vuelve 18 años después, es la gran protagonista del videoclip de la canción. Amaia Montero resalta sobre sus compañeros —todos vestidos de negro— con un enorme abrigo blanco de la diseñadora Isabel Zapardiez.
La espiritualidad acompaña el regreso a La Oreja de Van Gogh de su vocalista original, que reflexiona sobre la existencia humana en la letra de la canción en frases como Somos los dos | Polvo de estrellas | Misterio, luz, | Algo sobrenatural | Hoy estamos aquí y mañana ya no y reconoce que la fe le ayuda a enfrentarse a todas estas dudas: Yo creo en Dios a mi manera | Hay más preguntas que respuestas | En la aurora boreal.
La letra de la canción sirve para entender por qué la banda eligió esta reflexión sobre la evolución, la conciencia y el asombro humano de la ensayista y editora británica Helen Pluckrose para su promoción.
⭐️ "Soy el producto de millones de años de evolución. Cada uno de mis ancestros fue lo suficientemente fuerte, sano, atractivo y afortunado como para sobrevivir y reproducirse… La probabilidad de mi existencia es infinitesimalmente pequeña y, sin embargo, aquí estoy. Estoy hecha de la materia de estrellas explotadas y la mayor parte de mí es agua que ha formado parte de océanos y ríos por todo el mundo. Todo mi ser ha formado parte de otros objetos, plantas, animales y humanos. Mi cuerpo complejo y maravilloso ha sido moldeado por millones de años de evolución y su funcionamiento ha culminado (por ahora) en la producción de un cerebro capaz de comprender todo esto sobre sí mismo. Esto no me llena de futilidad. Me llena de asombro, maravilla, continuidad y conexión".
La letra de 'Todos estamos bailando la misma canción' de LODVG
Yo que estudié cada estrella fugaz
Celestial precisión, algoritmo genial
Reconozco que algo no me encaja
Que aquí hay algo más
Tiempo y espacio y todo lo que ve
Son las sombras quizá que proyecta el Edén
Allí donde muere el orgullo
Hoy nace la fe
Yo creo en Dios
A mi manera
Hay más preguntas que respuestas
En la aurora boreal
Somos los dos
Polvo de estrellas
Misterio, luz,
Algo sobrenatural
Hoy estamos aquí y mañana ya no
En la noche infinita
Un destello de sol
Estar vivos es un misterio de ciencia ficción
El ritmo del mar y mi respiración
Los latidos de tu corazón
Todos estamos bailando la misma canción
Yo creo en Dios a mi manera
Hay más preguntas que respuestas
En la aurora boreal
Somos los dos polvo de estrellas
Misterio, luz,
Algo sobrenatural
Y si ahora empezamos
Un viaje interestelar
Descifrando el origen del Big Bang
Yo creo en Dios a mi manera
Hay más preguntas que respuestas
En la aurora boreal
Y al despertar
Desde La Tierra
Todas mis dudas y certezas
Caen sobre la humanidad
Si me dijeras que sí
Al despertar junto a ti
Cuando te escucho reír
Olvido lo que aprendí