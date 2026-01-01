La Oreja de Van Gogh estrena 'Todos estamos bailando la misma canción', su primer single tras el regreso de Amaia Montero

El año 2025 será recordado por numerosos momentazos musicales y en la lista de los más destacados hay que incluir, sin duda, el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh.

Tras meses de rumores, la banda donostiarra confirmaba la noticia el pasado 15 de octubre y rápidamente anunciaba las primeras fechas de la gira Tantas cosas que contar, que recientemente sumaba nuevas citas para 2026.

No ha sido la única novedad que los cuatro integrantes del grupo han anunciado en 2025 —Pablo Benegas se ha bajado del carro y no formará parte de esta etapa—, La Oreja de Van Gogh también ha querido acompañar este regreso de nueva música y su primer lanzamiento musical ha sido en la última noche de este año tan especial.

Todos estamos bailando la misma canción ha sonado por primera vez antes de la medianoche en una presentación desde el Palacio Miramar de San Sebastián tras la que La Oreja de Van Gogh ha publicado la canción en plataformas como regalo de Año Nuevo a sus fans.

El hermetismo ha rodeado el lanzamiento de esta canción, producida por Paco Salazar, responsable de temas como Abrázame o ¿Lo ves? de La Oreja de Van Gogh, y que firman Amaia Montero y Xabi San Martín, coautores de algunos de los grandes himnos del grupo.

La cantante y compositora, que dejó la banda en 2007 y vuelve 18 años después, es la gran protagonista del videoclip de la canción. Amaia Montero resalta sobre sus compañeros —todos vestidos de negro— con un enorme abrigo blanco de la diseñadora Isabel Zapardiez.

La espiritualidad acompaña el regreso a La Oreja de Van Gogh de su vocalista original, que reflexiona sobre la existencia humana en la letra de la canción en frases como Somos los dos | Polvo de estrellas | Misterio, luz, | Algo sobrenatural | Hoy estamos aquí y mañana ya no y reconoce que la fe le ayuda a enfrentarse a todas estas dudas: Yo creo en Dios a mi manera | Hay más preguntas que respuestas | En la aurora boreal.

La letra de la canción sirve para entender por qué la banda eligió esta reflexión sobre la evolución, la conciencia y el asombro humano de la ensayista y editora británica Helen Pluckrose para su promoción.

⭐️ "Soy el producto de millones de años de evolución. Cada uno de mis ancestros fue lo suficientemente fuerte, sano, atractivo y afortunado como para sobrevivir y reproducirse… La probabilidad de mi existencia es infinitesimalmente pequeña y, sin embargo, aquí estoy. Estoy hecha de la materia de estrellas explotadas y la mayor parte de mí es agua que ha formado parte de océanos y ríos por todo el mundo. Todo mi ser ha formado parte de otros objetos, plantas, animales y humanos. Mi cuerpo complejo y maravilloso ha sido moldeado por millones de años de evolución y su funcionamiento ha culminado (por ahora) en la producción de un cerebro capaz de comprender todo esto sobre sí mismo. Esto no me llena de futilidad. Me llena de asombro, maravilla, continuidad y conexión".

La letra de 'Todos estamos bailando la misma canción' de LODVG

Yo que estudié cada estrella fugaz

Celestial precisión, algoritmo genial

Reconozco que algo no me encaja

Que aquí hay algo más

Tiempo y espacio y todo lo que ve

Son las sombras quizá que proyecta el Edén

Allí donde muere el orgullo

Hoy nace la fe

Yo creo en Dios

A mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Somos los dos

Polvo de estrellas

Misterio, luz,

Algo sobrenatural

Hoy estamos aquí y mañana ya no

En la noche infinita

Un destello de sol

Estar vivos es un misterio de ciencia ficción

El ritmo del mar y mi respiración

Los latidos de tu corazón

Todos estamos bailando la misma canción

Yo creo en Dios a mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Somos los dos polvo de estrellas

Misterio, luz,

Algo sobrenatural

Y si ahora empezamos

Un viaje interestelar

Descifrando el origen del Big Bang

Yo creo en Dios a mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Y al despertar

Desde La Tierra

Todas mis dudas y certezas

Caen sobre la humanidad

Si me dijeras que sí

Al despertar junto a ti

Cuando te escucho reír

Olvido lo que aprendí