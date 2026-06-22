Amaia anuncia su colaboración con Rebe, 'Azúcar y Sal'

Amaia vuelve a los ruedos de los lanzamientos, y esta vez lo hace con una esperada colaboración del pop alternativo. La pamplonica se une a Rebe en Azúcar y Sal, un featuring que verá la luz el 25 de junio..

La noticia ha tenido una gran repercusión en redes sociales, donde los fans han celebrado el encuentro de estas dos propuestas originales y reconocibles. Aunque todavía no se han desvelado muchos detalles sobre la canción, todo apunta a que será uno de los estrenos más destacados de cara a este verano.

Amaia continúa afianzando su posición como una de las figuras más valoradas del panorama musical nacional. Su capacidad para transmitir emociones, junto a una propuesta que combina elementos del pop, el folk y sonidos alternativos, la han convertido en una artista imprescindible para una amplia audiencia. Por su parte, Rebe ha logrado consolidar una personalidad artística propia gracias a una visión creativa fresca y genuina. Su evolución dentro de la nueva escena musical española la sitúa como una de las voces emergentes con mayor proyección e interés del momento.

La colaboración entre ambas ha despertado una gran intriga por descubrir el resultado de la fusión de sus universos musicales. Tanto Amaia como Rebe tienen una sensibilidad artística marcada por la autenticidad y la búsqueda de caminos alejados de las fórmulas más convencionales, lo que ha elevado las expectativas en torno a este proyecto.

Además, el propio título, Azúcar y Sal, sugiere un contraste de emociones y matices que podría desempeñar un papel importante en la narrativa de la canción. Habrá que esperar a su estreno para descubrir qué esconde esta esperada unión artística.