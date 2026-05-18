Shakira adelanta las primeras imágenes del videoclip de 'Dai Dai'

¡Está a punto de llegar!

El videoclip de Dai Dai, el himno oficial de Shakira y Burna Boy para el Mundial de fútbol 2026, se estrenará "muy pronto" y por fin podemos disfrutar del primer aperitivo.

La cantante colombiana ha compartido en su perfil de Instagram un breve adelanto del vídeo en el que se entremezclan planos suyos y de Burna Boy con imágenes de futbolistas grabadas para este trabajo y otras históricas del evento deportivo, entre las que se cuela un dardo a la Selección española.

Messi, al lado de Shakira

Messi y Mbappé son, por ahora, los futbolistas que se han unido a Shakira y Burna Boy para el videoclip de Day Day.

Es la tercera vez que el delantero argentino se une a la colombiana, con quien mantiene una sólida amistad que no se vio afectada por la separación de Shakira y Piqué. En 2024 el periodista Javi Hoyos llegó a afirmar que los dos grabaron un anuncio juntos para vengarse del defensa culé.

El dardo de Shakira a La Roja de Piqué

El videoclip incluye un dardo a La Roja de Piqué ya que, entre las imágenes históricas, Shakira incluye el gol que Cristiano Ronaldo metió a España en el Mundial de Rusia 2018 y que le hizo perder dos puntos al equipo de su ex.

En ese partido jugaba Piqué como defensa junto a Nacho Fernández, Sergio Ramos y Jordi Alba. Esa noche el portugués consiguió marcar tres goles, completando un hat-trick histórico que eclipsó por completo el buen hacer de La Roja que quedó eliminada en octavos de final.