Letra en español de 'Dai Dai', la canción de Shakira y Burna Boy para el Mundial 2026

Shakira y Burna Boy por fin han publicado Dai Dai, el himno del Mundial 2026 que mezcla italiano, español e inglés y cuyo título significa "Vamos". La canción está compuesta por Shakira, Ed Sheeran, Alexander "A.C." Castillo Vasquez, Ahmed Saghir y Jon Bellion, quienes han rememorado el espíritu musical de Waka Waka (This Time for Africa), el himno del Mundial 2010 que ganó España.

La letra de Dai Dai invita al mundo entero a soñar alto y perseguir sus sueños: "Dale, no olvides lo que vales / Juega como tú sabes". Sin duda, Shakira interpretará este nuevo himno en el espectáculo de medio tiempo del Mundial, donde también actuarán Madonna y BTS.

Futbolistas y países que menciona la canción

Hacia el final de la canción, Dai Dai menciona a 12 futbolistas históricos: Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Salah.

En esa misma estrofa, el himno también hace alusión a 14 países para reforzar el componente universal de la canción: Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Sudáfrica, España, México, Japón, Corea y Países Bajos.

Letra en español de 'Dai Dai'

Sabías desde el día en que naciste

Que aquí en este lugar perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)

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Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos (ow)

-

Ven, sigue tu deseo

Donde hay voluntad, hay un camino

Eres el dueño de ese fuego

Nadie puede quitártelo

Sudor y sangre para escribir tu historia

Así es como abriste el camino

Estás a punto de alcanzar la gloria

Solo un paso más

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Todos los altibajos

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo, has pasado por todo

Solo hazlo de nuevo

Ahora tienes que creer (creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

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Siente, tienes todo lo que necesitas

Ahora trátalo como si lo quisieras

Justo como lo quieres

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

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La energía es contagiosa (ya sabes)

Y nunca nos falla (no, no)

Nadie se está cansando (yo sé)

Porque tienes ese fuego (ayo)

Sueña un poco más alto

Vamos, vamos, vamos

-

Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden sostener

No podemos aferrarnos al pasado ya más (mm)

De la tierra y las lágrimas, hacemos oro

Somos más que carne y huesos

-

Todos los altibajos (altibajos)

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo, has pasado por todo

Solo hazlo de nuevo

Ahora tienes que creer (creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

-

Siente, tienes todo lo que necesitas

Ahora trátalo como si lo quisieras

Justo como lo quieres

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

-

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia

Sudáfrica, España, México, Japón

Corea, Países Bajos

-

Sabías desde el día en que naciste

Aquí en este lugar perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (ow)

-

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

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Fuente: letras.com