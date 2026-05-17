Harry Styles brilla en su regreso a los escenarios en Ámsterdam con un setlist nuevo

Harry Styles ha vuelto a los escenarios tres años después, ya que su último concierto tuvo lugar en Italia en julio de 2023 como cierre de su gira Love on Tour. Aunque se llegó a especular con una posible retirada del británico, el cantante ha empezado su nuevo tourTogether, Together este sábado 16 de mayo en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, con capacidad para 56.000 personas.

El artista no visitará España con esta gira. De hecho, solo actuará en siete ciudades de Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Oceanía. Por eso, cada fecha se vivirá de manera única, y así lo han demostrado los gritos eufóricos de los fans en este inicio de la gira. Variety asegura que el público "estuvo gritando durante todo el concierto" y define a Styles como "un artista único en su especie con un encanto arrollador que es a la vez elegante, sexy y divertido".

The Guardian puntúa el concierto con cuatro estrellas sobre cinco y describe a Styles como "un intérprete genuinamente carismático más allá de su conocida belleza", aunque asegura que no todas las canciones funcionan. "En un mundo en el que se anima a las estrellas del pop a no asumir absolutamente ningún riesgo, resulta atractivo estar en presencia de una estrella del pop dispuesta a ir un poco más allá de los límites", zanja su crítica.

Por su parte, Billboard enumera los mejores momentos del concierto: la apertura con Are You Listening Yet? y Golden, la interpretación de Coming Up Roses, el mashup de Carla's Song y Satellite o la inesperada carrera de Styles dando vueltas por el escenario con As It Was.

Setlist de Harry Styles para su gira 'Together, Together'