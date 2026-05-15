Shakira revela los cambios del show en su residencia en Madrid: "Habrá artistas invitados... Tiraré la casa por la ventana"

Shakira ha revelado nuevos detalles de su residencia europea en Madrid, con motivo del cierre de Las mujeres Ya No LLoran World Tour.

Con motivo del estreno de Dai Dai, la canción oficial de la FIFA para el Mundial 2026, la colombiana ha tenido un encuentro con medios, en el que Europa FM ha participado. Y la artista ha adelantado que el final de su gira en España será un gran encuentro con sus fans, con su show más grande hasta la fecha en los que ha dado en su trayectoria en nuestro país y con muchas sorpresas.

"La residencia en Madrid es un sueño para mí", ha comenzado a describir la intérprete de Loca, emocionada con lo que está por llegar. Para ella es un momento clave de la gira: "Es la oportunidad para enseñarles todo a mis fans europeos y tener un rato maravilloso, voy a darlo todo".

"Hay muchas nuevas ideas, habrá añadidos en el show, habrá artistas invitados... Tiraré la casa por la ventana porque es lo que merecen mis fans", ha explicado, visiblemente emocionada por lo que está por llegar.

"Voy a cantar Dai Dai seguro"

La intérprete de Hoy te dejo Madrid no ha querido confesar qué canciones nuevas cantará, tan solo ha dado el nombre de una: "Voy a cantar Dai Dai seguro, pero no puedo revelar más sorpresas". Sin poder compartir muchos detalles más, la colombiana ha añadido que habrá "nueva música" que podrán escuchar los fans en directo en los conciertos en el estadio Shakira de Madrid.