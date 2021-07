Shakira cambia de registro en 'Don't Wait Up', un tema pop con matices EDM

Hacía tiempo que no la escuchábamos cantar en solitario y ahora lo hace en un registro completamente diferente. Shakira acaba de estrenar Don't Wait Up, un tema pop al que su voz se adapta sin problemas pero que marca un estilo muy alejado del repertorio de la colombiana.

Con matices EDM y un buen puñado de sintetizadores, Shakira se deja guiar por Ian Kirkpatrick, productor de este tema y de éxitos como Don't Start Now, de Dua Lipa.

"¡El video fue muy divertido de filmar, bailar y surfear toda la noche! Gracias a todos aquellos que trabajaron tan duro para que esto sucediera. ¡Espero que disfruten viéndolo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo!", ha escrito la cantante en sus redes sociales.

Este estreno llega después de una etapa marcada por exitosas colaboraciones, como es Girl Like Me con Black Eyed Peas o Me Gusta con Annuel AA.