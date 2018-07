Shakira se escapa de su boda en 'Empire'

"Para celebrar el lanzamiento del álbum, aquí tienen el maravilloso nuevo vídeo de Empire", así nos presenta Shakira a través de Twitter su nuevo vídeo.

Como ya pudimos ver en los teasers, la colombiana aparece guapísima con un vestido de novia. Y aunque el vídeo empieza con ella entrando en una iglesia para casarse, en el último momento se arrepiente y sale corriendo con el vestido de novia. Para el rodaje se han escogido localizaciones de Montserrat y Colonia Sedó (Esparraguera), otra muestra del cariño que Shakira le tiene a nuestra tierra después de conocer que incluye una canción en catalán en su nuevo disco.

Empire es el segundo single de Shakira tras Can't remember to forget you pero ya ha confirmado que Dare (La la la) será el tercero.

Y todo apunta a que no pararemos de escuchar esta canción, por ahora podemos hacerlo en el anuncio de Activia pero ha grabado dos versiones más del tema: una para el Mundial de Fútbol de Brasil y otra que incluye una colaboración con Carlinhos Brown.

