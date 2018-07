Escucha 'Dare (La La La)' de Shakira en un anuncio de yogures

Shakira se convierte en la Carmen Machi colombiana para ayudarnos a regular nuestro tránsito intestinal en la nueva campaña de Activia Brasil.

Pero lo importante de esta nueva campaña publicitaria es que en el spot, donde la vemos en medio de la selva meneando sus caderas, podemos escuchar un adelanto de Dare (La La La), canción producida por Afrojack y anteriormente conocida por Truth or dare.

Tras su intento por recuperar su lado más rockero con Can't remember to forget you con y sin Rihanna, Shakira deja a un lado la guitarra eléctrica y nos trae una canción para no dejar de bailar.

Y aunque su próximo single será Empire, donde hemos podido verla vestida de novia para el rodaje de su videoclip, no se descarta que Dare (La La La) se convierta en single.