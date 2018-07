Shakira y Rihanna juntas en la cama en 'Can't remember to forget you'

Por fin podemos ver el vídeo completo de Can't remember to forget you de Shakira y Rihanna y se han cumplido todas las previsiones: ambas aparecen moviendo las caderas y se muestran muy cariñosas una con la otra convirtiendo este vídeo, sin duda, en uno de los más sensuales de este año.

Rihanna y Shakira en 'Can't remember to forget you' / europafm.com

Aunque la canción ha ido bajando en las listas de ventas, el lanzamiento del videoclip de Can't remember to forget you de Shakira y Rihanna seguro que hará que suban, además de la temperatura, algunas posiciones en los charts.

El vídeo, dirigido por Joseph Khan, no representa ninguna historia que refleje la letra, ni falta que hace. Tal como pudimos ver en los adelantos, Shakira y Rihanna aparecen de lo más sexys moviendo sus caderas y muy cariñosas la una con la otra incluso en la cama.

