Shakira anuncia el estreno de la versión en español de 'Dai Dai', el himno del Mundial de fútbol 2026

¡Llega la versión en español de Dai Dai!

Un mes después del himno oficial del Mundial de fútbol de 2026, Shakira ha anunciado el estreno de la canción este martes 23 de junio durante el partido de Colombia y República Democrática del Congo en la fase de grupos de la competición.

La cantante ha anunciado la noticia en redes sociales y se ha mostrado emocionada por poder compartir la canción en un momento clave para la selección de su país.

"Me emocionan muchas cosas, cómo lo está haciendo mi selección, cómo lo está haciendo Lucho Díaz, cómo Messi con casi 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales... Y, sobre todo, me emociona ver cómo la gente está reaccionando a Dai Dai", ha apuntado la cantante en el vídeo compartido en Telemundo, la cadena encargada del estreno de Dai Dai en español.

La canción, que Shakira canta junto Burna Boy, estará disponible en España este miércoles 24 de junio a partir de las 4:00 horas, cuando arranca el segundo encuentro de los colombianos. Será la tercera versión del tema ya que el pasado 12 de junio, los dos artistas publicaron en sus canales oficiales de YouTube el remix versión electrónica de la agrupación Clean Bandit.

Dai Dai es un tema bailable y pegadizo con un mensaje global y multicultural y que evoca a la emoción del momento.

El fútbol es protagonista e invita a sumarse a un espíritu de superación. "Lo que una vez te rompió te hizo fuerte", canta Shakira en esta canción que invita a la unión.

“La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta juntas”, dijo Burna Boy durante la presentación de las canciones. “El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen y ser parte de este momento a través de la música significa mucho para mí”, dijo el cantante.

Letra en español de 'Dai Dai'

Sabías desde el día en que naciste

Que aquí en este lugar perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)

-

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos (ow)

-

Ven, sigue tu deseo

Donde hay voluntad, hay un camino

Eres el dueño de ese fuego

Nadie puede quitártelo

Sudor y sangre para escribir tu historia

Así es como abriste el camino

Estás a punto de alcanzar la gloria

Solo un paso más

-

Todos los altibajos

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo, has pasado por todo

Solo hazlo de nuevo

Ahora tienes que creer (creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

-

Siente, tienes todo lo que necesitas

Ahora trátalo como si lo quisieras

Justo como lo quieres

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

-

La energía es contagiosa (ya sabes)

Y nunca nos falla (no, no)

Nadie se está cansando (yo sé)

Porque tienes ese fuego (ayo)

Sueña un poco más alto

Vamos, vamos, vamos

-

Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden sostener

No podemos aferrarnos al pasado ya más (mm)

De la tierra y las lágrimas, hacemos oro

Somos más que carne y huesos

-

Todos los altibajos (altibajos)

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo, has pasado por todo

Solo hazlo de nuevo

Ahora tienes que creer (creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

-

Siente, tienes todo lo que necesitas

Ahora trátalo como si lo quisieras

Justo como lo quieres

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

-

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia

Sudáfrica, España, México, Japón

Corea, Países Bajos

-

Sabías desde el día en que naciste

Aquí en este lugar perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (ow)

-

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

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Fuente: letras.com