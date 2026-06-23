Shakira anuncia el estreno de la versión en español de 'Dai Dai', el himno del Mundial de fútbol 2026
Shakira ha elegido el segundo partido de Colombia en el Mundial de fútbol de 2026 para publicar la versión en español de Dai Dai. La cantante de Barranquilla estrena en Telemundo el tema que canta con Burna Boy. Será durante el encuentro de su selección nacional con República Democrática del Congo, que se podrá ver en España el miércoles 24 a las 4:00 horas.
Shakira y Burna Boy ponen ritmo al estreno del Mundial 2026 con 'Dai Dai'
¡Llega la versión en español de Dai Dai!
Un mes después del himno oficial del Mundial de fútbol de 2026, Shakira ha anunciado el estreno de la canción este martes 23 de junio durante el partido de Colombia y República Democrática del Congo en la fase de grupos de la competición.
La cantante ha anunciado la noticia en redes sociales y se ha mostrado emocionada por poder compartir la canción en un momento clave para la selección de su país.
"Me emocionan muchas cosas, cómo lo está haciendo mi selección, cómo lo está haciendo Lucho Díaz, cómo Messi con casi 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales... Y, sobre todo, me emociona ver cómo la gente está reaccionando a Dai Dai", ha apuntado la cantante en el vídeo compartido en Telemundo, la cadena encargada del estreno de Dai Dai en español.
La canción, que Shakira canta junto Burna Boy, estará disponible en España este miércoles 24 de junio a partir de las 4:00 horas, cuando arranca el segundo encuentro de los colombianos. Será la tercera versión del tema ya que el pasado 12 de junio, los dos artistas publicaron en sus canales oficiales de YouTube el remix versión electrónica de la agrupación Clean Bandit.
Dai Dai es un tema bailable y pegadizo con un mensaje global y multicultural y que evoca a la emoción del momento.
El fútbol es protagonista e invita a sumarse a un espíritu de superación. "Lo que una vez te rompió te hizo fuerte", canta Shakira en esta canción que invita a la unión.
“La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta juntas”, dijo Burna Boy durante la presentación de las canciones. “El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen y ser parte de este momento a través de la música significa mucho para mí”, dijo el cantante.
Letra en español de 'Dai Dai'
Sabías desde el día en que naciste
Que aquí en este lugar perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)
-
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos (ow)
-
Ven, sigue tu deseo
Donde hay voluntad, hay un camino
Eres el dueño de ese fuego
Nadie puede quitártelo
Sudor y sangre para escribir tu historia
Así es como abriste el camino
Estás a punto de alcanzar la gloria
Solo un paso más
-
Todos los altibajos
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en todo, has pasado por todo
Solo hazlo de nuevo
Ahora tienes que creer (creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
-
Siente, tienes todo lo que necesitas
Ahora trátalo como si lo quisieras
Justo como lo quieres
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
-
La energía es contagiosa (ya sabes)
Y nunca nos falla (no, no)
Nadie se está cansando (yo sé)
Porque tienes ese fuego (ayo)
Sueña un poco más alto
Vamos, vamos, vamos
-
Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden sostener
No podemos aferrarnos al pasado ya más (mm)
De la tierra y las lágrimas, hacemos oro
Somos más que carne y huesos
-
Todos los altibajos (altibajos)
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en todo, has pasado por todo
Solo hazlo de nuevo
Ahora tienes que creer (creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
-
Siente, tienes todo lo que necesitas
Ahora trátalo como si lo quisieras
Justo como lo quieres
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
-
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia
Sudáfrica, España, México, Japón
Corea, Países Bajos
-
Sabías desde el día en que naciste
Aquí en este lugar perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (ow)
-
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
-
Fuente: letras.com