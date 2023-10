Shakira habla de cómo vivir en Barcelona influyó en su música: "Creo que estaba desmotivada"

Shakira echa la vista atrás y tiene claro que el tiempo que vivió en España —de 2011 a 2023— ralentizó su carrera artística. "Estar en Barcelona era estar prácticamente sola", aseguró la cantante colombiana este miércoles en una charla con Leila Cobo, chief content officer de Billboard Latin/Español, enmarcada dentro de la Semana de la Música Latina de Billboard 2023.

"[En Barcelona] No hay una industria musical activa. Cada vez que tenía una idea, tenía que esperar a que el productor estuviese en Europa y le dieran ganas de pasar por Barcelona. Era todo muy lento y se quedaban muchas ideas en el vacío", ha contado sobre esta etapa. "Me quedaba sin poder ejecutar muchos de mis planes. Yo creo que por eso también estaba desmotivada".

Su vida ha cambiado desde que se instaló en Miami el pasado mes de abril. "Estar aquí [en Miami], cerca de tantos colegas, productores y músicos y amigos, es una gran motivación”, ha reflexionado la cantante, nominada en 12 categorías en la gala que se celebra este jueves 5 de octubre.

"De alguna manera puse mi carrera en pausa", ha seguido la cantante, que también saca una parte positiva de esta etapa en Barcelona. "Salía de gira cada seis años, haciendo música da seis meses, cada año, pasaban dos y no sacaba nada. Y, de repente, me he dado cuenta de que la gente no me había olvidado, que ha estado. Es como la reafirmación y la sensación de que van a estar ahí. Una tranquilidad. No importa lo que haga, que puedo expresarme libremente con mi música, que puedo decir cualquier barbaridad y nadie se va a espantar. Me van a entender".

Shakira se deshace en halagos al hablar de sus seguidores, de los que dice siempre han estado a su lado, cogiéndola de la mano: "Así es como los he sentido, arropándome, consolándome, motivándome, inspirándome. No me sentí sola porque tengo un público que me ha acompañado desde que tengo uso de razón. Bueno, dentro del mundo de la música, desde los 14 años. Poquito a poquito fue creciendo mi relación con el público, y mi experiencia de ser una artista de la gente y para la gente".

Más inspirada que nunca

En la entrevista también habla de cómo ha cambiado su vida desde que se separó de Gerard Piqué y cambió su lugar de residencia: "Estoy muy inspirada, estoy con ganas. No sé qué me pasa, no tengo ni idea. Ha habido etapas en las que me tienen que llevar como con una grúa al estudio, me tienen que arrastrar. A veces se pelea uno con su trabajo, a todo el mundo le pasa. Pero ahora estoy en una luna de miel con esto de hacer música y con mi carrera. Estoy enamorada de lo que hago".

Esta etapa empezó antes de oficializar su separación, en junio de 2022, cuando lanzó la canción Te felicito junto a Rauw Alejandro. Eso fue en el mes de abril de ese año y desde entonces no ha parado de lanzar canciones: Monotonía con Ozuna, Bzrp Music Sessions, Vol. 53 con Bizarrap, TQG con Karol G, Acróstico, Copa Vacía con Manuel Turizo y El Jefe con Fuerza Regida.

De esta última canción, que estrenó el 21 de septiembre, habla en la entrevista y explica cuál es la motivación que hay detrás: "Queríamos hacer una canción que retrata un poco la realidad de muchos, la realidad universal. Además, yo quería hacer algo del género regional mexicano, pero también quería darle un toque de ska. Si te das cuenta, la canción tiene un poco de esa sensibilidad; podría ser música balcánica o ska británico, pero no, está todo en un marco de regional mexicano”.

Su nuevo álbum está en camino

Por ahora no pone fecha a su próximo trabajo pero insiste en que el disco está en camino. "Estoy trabajando en mi álbum, espero que esté listo pronto y poder compartirlo en cualquier momento de esta década, me emociona mucho estar en el estudio ahora mismo", dice la cantante, que se explaya en la entrevista sobre qué significa para ella la composición.

"[Escribir música] es una catarsis. La composición en mi vida siempre ha jugado un papel terapéutico, y cuando más escribo es cuando peor estoy. La vida me pega un revolcón y de esto he aprendido mucho y me siento más fuerte. No pensé que tuviese tanta energía vital para superar ciertas etapas de la vida. Y resulta que era menos frágil de lo que pensaba. Mi música ha sido mi herramienta principal de supervivencia".

Sus hijos Milan y Sasha, sus aliados

Shakira ha vuelto a recordar en esta entrevista el papel que tuvo Milan, su hijo mayor, en su colaboración con Bizarrap: "Me dijo, ‘cuando hagas una canción con Bizarrap va a ser un número uno mundial’. [Bizarrap] ya me había mandado un DM [por redes sociales] que yo no había visto. Pero luego me mandó un mensaje por WhatsApp, y le digo a Milan, ‘Mira quién está escribiéndome’. Me dice, 'Yes! El Dios argentino".

"Tiene buen instinto. Yo los escucho mucho [a mis hijos]. Cada vez que voy a sacar algo, les digo, '¿Qué les parece esta canción?', para ver qué se imaginan. Con Te felicito, por ejemplo, la idea del robot en el video fue de Sasha, y la idea del fuego fue de Milan", ha explicado de nuevo.

"Mi terapia y la terapia de muchas"

De la sesión con Bizarrap y de lo que dice en la letra también ha reflexionado, recordando que su equipo se echó las manos a la cabeza al escucharla: "Cuando hice la sesión, la gente de mi equipo me decía: 'Por favor, cambia esto, ni se te ocurra salir con esta letra'. Y yo decía: 'Pero ¿por qué?'. No soy diplomática de Naciones Unidas, soy una artista y tengo todo el derecho a elaborar mis emociones. Es mi catarsis, mi terapia, pero también sé que es terapia de mucha gente, soy una voz de muchas personas", ha apuntado.

"No lo digo de forma pretenciosa, pero sí realista. Presto mi voz a muchas mujeres que quizás quieren decir las mismas cosas que he dicho yo y no han sido validadas para hacerlo. Creo que canciones como la de Bizarrap, o como la que hice con Karol G, sí que han inyectado en muchas mujeres de hoy fuerza, empoderamiento, autoconfianza y también respaldo para expresar y decir lo que necesitan decir".

Shakira reconoce que ahora se siente más segura para escribir este tipo de letras. Su piel ya no es tan fina. "Antes sufría si se me paraba un pelo, sufría si se me escurría el delineador. Hoy en día no es que me importan menos las cosas, pero tengo una mejor perspectiva. Puedo priorizar qué es lo que realmente importa y lo que no importa tanto. Entonces, pongo más el foco y la atención en la sustancia", señala.

"Siempre he tenido mucha concentración en el detalle y sigo teniéndola. Quizá más ahora. Pero ayuda muchísimo tener un equipo humano que te comprende, con el que te puedes apoyar. No es algo con lo que cuentas desde el principio, es algo que se va construyendo con el tiempo también. Tu criterio va construyéndose con el tiempo”.