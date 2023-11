Shakira pone fecha de estreno a su nuevo disco y adelanta detalles de su próxima gira

Shakira calienta los motores para la -inminente- fecha de estreno de su próximo disco.

La ruptura con Piqué el año pasado supuso un punto de inflexión y se ha visto reflejado en su música. La sesión con Bizarrap, Monotonía o TQG fueron canciones plagadas de referencias y ataques al futbolista y sus fans preveían que el nuevo álbum iba a seguir la misma línea. Se trata de su gran regreso a la música, ya que su anterior disco (El Dorado) salió en 2017.

La intérprete de Loba se encuentra en Sevilla con motivo de los Latin Grammy -nominada a siete premios- y ha concedido una entrevista para Hola!, en la que contado que saldrá a principios de 2024.

"Ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera. A principios del año que viene espero estar lanzándolo", ha detallado.

Después del lanzamiento, prevé el arranque de su gira, según ella, "la más extensa e importante de toda su carrera".

"Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música"

Sobre los mensajes duros que manda a Piqué, ha reconocido que "había algo de preocupación" por ellos y gente de su equipo intentó convencerla de cambiarla, pero ella no quiso: "Yo no soy una diplomática de la ONU. Soy una artista y, ante todo, una mujer. Siempre he sido honesta conmigo misma y con los demás y no puedo vivir en un mundo en el que tengo que esconder mis sentimientos".

Su vida ha cambiado mucho en el último año después de la separación, el juicio y la mudanza a Miami. Shakira ha apuntado que en España "estaba ya establecida" y se dedicaba a cuidar a sus hijos y "apoyar la carrera de su expareja", aunque esto ha cambiado y vuelve a priorizar su música.

"Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos. Cuando los niños están en el colegio, puedo juntarme con compositores y productores distintos en cuestión de horas. He podido retomar lo que había dejado por muchos años", ha añadido.

Hay que esperar a 2024 para escuchar el nuevo disco de Shakira.