'Shape of you', 'Toxic', 'Umbrella'... Estas canciones eran para otros artistas

A veces rechazar una canción es motivo suficiente para que se convierta en un exitoso hit que se recordará para siempre. Muchas de las canciones más sonadas de reconocidos artistas no estuvieron pensadas inicialmente para ellos, sino que se la ofrecieron antes a otro cantante con el que pensaban que encajaría mejor, pero este la rechazaron.

Es el caso de SloMo, la canción de España en Eurovisión 2022 que hizo a Chanel conseguir el tercer puesto. Leroy Sánchez la había escrito para Jennifer Lopez que, por suerte, la rechazó.

No sabemos qué hubiese pasado con el tema si la puertorriqueña hubiese aceptado la canción, pero sin duda ha sido un boom para Chanel como lo han sido estas otras canciones que se escribieron para unos artistas y terminaron en manos de otros ¿Se arrepentirán de haber dicho que no?

'Shape of You'

Shape of you es una de las canciones más escuchadas de Ed Sheeran en Spotify, con más de 3 millones de reproducciones. Tal vez si Rihanna hubiese sabido el éxito que le depararía con esa canción no la hubiese rechazado cuando se la ofrecieron y dijo que no para seguir dedicándose al mundo de los negocios.

'Telephone'

Lady Gaga escribió esta canción para la princesa del pop Britney Spears en 2008 con la intención de que la incluyese en su disco Cyrcus. Britney grabó la maqueta pero no le convenció. Fue entonces cuando la rechazó y Gaga llamó a Beyoncé para hacer un dúo juntas y convertirla en uno de sus temas más escuchados.

'Toxic'

Toxic es uno de los himnos de Britney Spears, pero esta canción estaba pensada para la australiana Kylie Minogue. Afortunadamente para Britney y sus fans dijo que no, y ahora es uno de los temas más famosos de su carrera musical.

'Umbrella'

Sin duda es el tema más exitoso de Rihanna. Umbrella acumula casi un billón de reproducciones en Spotify siendo su canción más escuchada, y todo gracias a que el equipo de Britney la rechazó porque el cupo de canciones para su disco Blackout (2007) estaba completo.

'Rock Your Body'

Justin Timberlake siempre se han inspirado en Michael Jackson, pero el intérprete de Billy Jean no supo ver el potencial de esta canción, escrita por Timberlake y Pharrell Wiliams para su último álbum. En las manos del príncipe del pop se convirtió en uno de sus temas más sonados.

'Lets Get Loud'

Let's get loud es una de las canciones con más ritmo de Jennifer Lopez y que probablemente hayas bailado muchas veces en tu vida. Fue escrita por Gloria Estefan para ella misma, pero finalmente decidió dársela a JLo. Las dos salieron ganando.

'La isla bonita'

Nos resulta prácticamente imposible pensar que la mítica canción de Madonna La isla bonita se escribió pensando en Michael Jackson. Al rey del pop no terminó de encajarle la base de la canción y dejó pasar la oportunidad.

'Baby One More Time'

Este mítico éxito fue creado por Max Martin para los Backstreet Boys y TLC. Ninguno de los dos grupos llegó a quedarse la canción, y fue entonces cuando llegó a manos de Britney convirtiéndose en un hit absoluto que ha perdurado hasta nuestros días.