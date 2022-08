Rigoberta Bandini para Amaia y otros ocho cantantes que componen para artistas conocidos

Rigoberta Bandini y Amaia inauguraban el verano musical lanzando Así bailaba, una adaptación feminista de la famosa canción de Los payasos de la Tele. El cómo las dos artistas llegaron a esta canción fue una casualidad.

"Antes de ponerme a escribir una canción para su disco, como me dijo que era un disco muy personal, la quería conocer con más profundidad y quedamos a tomar unos vinos el día antes para conocernos. Mi mente estaba con el bloc de notas activado para saber de qué cosas quería hablar ella y qué cosas teníamos en común que nos resonaban a las dos", contó Bandini sobre cómo de aquel encuentro salió este tema.

Porque la que no fue una casualidad fue Bienvenidos al show, la canción del segundo disco de Amaia que Bandini compuso especialmente para la de Pamplona.

La intérprete de Ay mamá no es la única artista que pone su capacidad creativa al servicio de otras voces. Algunos de los éxitos de Rihanna, Malú o One Direction son obra de Sia, Pablo López o Ed Sheeran. Aquí te desvelamos el nombre de cantantes que componen o han compuesto para otros.

Prince para... Sinead O'connor

Es de dominio público que uno de los temas que más éxito le proporcionó a la cantante irlandesa, Nothing compares to you, no era suyo. Esta famosísima canción la escribió uno de los míticos cantantes de los 90, Prince, pero no para ella, sino para la banda The Family en la que él participaba. Los dos genios de la música terminaron a tortas por ello.

Pablo López para... Malú

El músico malagueño Pablo López es responsable de preciosas canciones de amor interpretadas por él mismo o por otros importantes artistas del panorama nacional. Es el caso de Malú y su exitazo Vuelvo a verte que, además, cantó a dúo con otro grande, Pablo Alborán.

Sia para... Rihanna

“Shine bright like a diamond / Shine bright like a diamond…” ¿Quién no conoce esta canción de Rihanna que llegó a vender más de 7,5 millones de copias en todo el mundo? Pues esta canción la compuso la polifacética artista Sia.

Claro que no solo lo ha hecho para la de Barbados, la australiana también firma uno de los grandes éxitos de Beyoncé, Pretty Hurts.

Alejandro Sanz para... Niña Pastori

Otro gran éxito de Malú, Aprendiz, es obra de uno de los artistas más importantes de la música española de las últimas décadas, Alejandro Sanz.

El cantante y músico madrileño puede presumir de haber escrito temas que han lanzado la carrera de algunos cantantes del panorama nacional. Además de Malú, Niña Pastori pudo disfrutar del éxito gracias a una canción compuesta por el de Moratalaz: Cai.

Beatriz Luengo para... Ricky Martin

Actriz, bailarina, cantante, escritora… y una de las más reputadas compositoras en habla hispana que ha firmado temas para Ricky Martín, Chayanne o Jennifer Lopez. Además, como autora de canciones, la madrileña presume de haber ganado un Grammy gracias al último disco del puertorriqueño, A Quién Quiera Escuchar: Luengo puso su talento al servicio de 6 de las 10 canciones de este trabajo.

Se espera que en los próximos meses se descubra al fin el resultado de la colaboración de la compositora y su marido Yotuel con Christina Aguilera, con los que ha contado en algunos de los temas del que será su próximo disco en español.

Vanesa Martín para... India Martínez

Vanesa Martín es una de las cantautoras con una trayectoria más sólida de nuestro país. Pero además de componer para ella, la malagueña lo ha hecho para otros numerosos artistas de éxito de nuestro país como Malú, Rosario, Antonio José y Pastora Soler.

Y también para India Martínez: uno de los grandes éxitos de la cordobesa, 90 minutos, tiene el sello de Martín.

Ed Sheeran para... One Direction

Cuatro canciones del repertorio de la boy band One Direction han sido escritas y compuestas por el músico británico Ed Sheeran: Little Things, Over Again, 18 y Moments. Otro de los temas mundialmente conocidos que lleva el sello de Sheeran es Everything Has Changed de Taylor Swift, además de Tattoo de Hilary Duff y Love yourself de Justin Bieber.

C. Tangana para... Rosalía

La historia de amor entre Rosalía y C. Tangana se tradujo en apasionantes y exitosas canciones en El mal querer, el segundo disco de Rosalía: 8 de los 11 temas que lo componen tienen la impronta de C. Tangana. El trabajo que catapultó a la catalana incluía su mundialmente conocida Malamente, canción en la que, por supuesto, participó el cantante madrileño.